Пашинян назвал Путина президентом Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте в среду и назвал Владимира Путина президентом Франции, а не России, сообщает РИА Новости.

Пашинян говорил об истории эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и, вспоминая детали трех договоренностей о прекращении огня в регионе, сказал: "В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным"​​​.