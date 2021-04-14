Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля на правительственном часе в парламенте республики рассказал, когда он планирует уйти в отставку, чтобы можно было начать подготовку к досрочным парламентским выборам, намеченным на 20 июня.

"В последние десять дней апреля я уйду в отставку. На седьмой день после моей отставки в парламенте пройдут выборы нового премьера. Моя кандидатура на пост премьера будет выдвинута от фракции "Мой шаг". Другие фракции кандидата не выдвинут", - заверил он.

Так же Пашинян подтвердил, что на этих выборах его не выберут премьером. Затем треть депутатов от фракции "Мой шаг" снова выдвинет его кандидатуру на пост главы правительства, и Пашиняна снова не изберут. Таким образом, будет соблюдено требование законодательства Армении о двукратной неудачной попытке избрать премьера. После этого можно назначить досрочные выборы парламента.

"После этого парламент Армении будет распущен силой закона, и на 20 июня будут назначены досрочные парламентские выборы", - сказал Пашинян на Парламентском часе.