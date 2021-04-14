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14.04.2021 00:10
Рубрика: Общество

Вакцина опыта

Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса и провел очное заседание Синода
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 79(8430)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от коронавируса. Еще в марте он привился одной из российских вакцин, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, а 13 апреля впервые после долгого перерыва провел очное заседание Священного Синода.

- Да, Святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа, - уточнил Владимир Легойда.

По его словам, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо". На вопрос журналиста РИА Новости, какой именно вакциной привился патриарх, церковный спикер ответил: "Одной из трех отечественных".

Оценивая на заседании Синода ситуацию в церкви, патриарх рассказал о выработанных в пандемию новых моделях пастырской работы с людьми и примерах жертвенного служения священников.

По его словам, меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской Православной Церкви своевременно. "Это предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции", - отметил патриарх. Он особо подчеркнул, что "мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин" и "причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть Святая, которая преподается святым".

Но при этом в Церкви, согласно санитарным предписаниям, регламентируется посещение богослужений, верующие соответствующим образом распределяются по площади храмов, носят маски и причащаются особым способом. Абсолютное большинство верующих, по словам патриарха, относится к принятым мерам с пониманием.

В Церкви регламентируются посещения богослужений, верующие носят маски и причащаются особым способом

Патриарх с благодарностью отметил жертвенное служение священников в больницах, в том числе в инфекционных отделениях, пастырское окормление больных ковидом. Вспомнив о потерях духовенства, он подчеркнул, что хранит "в благодарной памяти подвиг наших священнослужителей, которые ... не убоялись инфекции, не убоялись страха смертного и до конца исполнили свой пастырский долг".

Патриарх: Современная эпоха стирает границы между добром и злом

Сейчас в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви эпидемическая обстановка существенно различается. "Если в России и Беларуси ситуация стабилизировалась, то в большинстве стран сохраняются существенные ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции", - сообщают журналы сегодняшнего заседания Священного Синода.

В период пандемии Церковь активизировала служение милосердия. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению организовал сбор средств на продукты. На собранные 26,3 миллиона рублей были закуплены и переданы нуждающимся более 23 тысяч продуктовых наборов в 72 епархиях на территории России, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Восточного Тимора и Филиппин. В 2020 году при поддержке Синодального отдела по благотворительности фонд продовольствия "Русь" совместно с 21 епархией передал нуждающимся свыше 990 тонн продуктов. Возросла нагрузка на церковные приюты и проекты для бездомных. Была организована пастырская поддержка пожилых в домах престарелых и интернатах.

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