Патрушев рассказал об опасных провокациях Киева и США у границ России

Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники. Об этом в среду на выездном совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, сейчас фиксируется и возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе.

"Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - риторически заметил Патрушев.

В этих условиях, по его словам, Россия вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности своей территории. "В то же время мы заинтересованы в проведении переговоров для урегулирования ситуации", - отметил Патрушев.

При этом США, Англия обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность.

"Да и как к этому относиться, если, призывая нас не принимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он также обратил внимание на то, что США заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле - выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных военных учений в регионе. Занимаются поставкой летальных вооружений и обучением украинских военнослужащих. Только за последнюю неделю на Украину прибыли 5 военно-транспортных самолетов США. Усилилась, по данным секретаря Совбеза, на крымском направлении и разведка с использованием беспилотников, самолетов-разведчиков и радиоэлектронных средств.

"Недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права", - подытожил секретарь Совбеза.

Что касается непосредственно Крыма, то, по словам Патрушева, сейчас на территории полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности. Среди основных причин этих угроз он как раз и назвал деструктивную деятельность США и контролируемых ими блока НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины. Эта деятельность, по словам Патрушева, направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

"При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага", - отметил Патрушев.

По его мнению, заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Как отметил Патрушев, украинские спецслужбы и экстремистские организации на постоянной основе устраивают провокации на государственной границе. Кроме того, по его данным, они предпринимают попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований", подчеркнул секретарь Совбеза. Он также не исключил, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов и не только в России, но и на территории других государств.

В целом, по данным Патрушева, в прошлом году в Крыму было предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Выявлено 23 преступления связанные с экстремизмом. По его словам, уже в этом году 9 апреля в Симферополе был предотвращен еще один теракт, который планировали исламисты, сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". По его словам, нарастание террористических угроз обусловлено также агрессивной, антироссийской политикой Украины, попытками формирования на полуострове подпольных ячеек запрещенных в России международных террористических и экстремистских организаций, прежде всего, таких, как "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Свидетели Иеговы". Как отметил секретарь Совбеза, одним из источников распространения радикальных идей продолжает оставаться запрещенный в РФ "Меджлис крымско-татарского народа", функционеры которого сосредоточились на проведении из-за рубежа информационно-психологических акций, в первую очередь, рассчитанных на молодежь.

"Мы видим, как цинично игнорируются результаты референдума о вхождении Крыма в состав России", - отметил Патрушев.

Вместе с тем, по его словам, за последние 7 лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности. Он также напомнил, что наряду с русским языком статус государственного в Крыму придан украинскому и крымско-татарскому языкам.

Однако, по словам Патрушева, в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем продовольственных, энергетических и водных блокад. Кроме того, к появлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности может привести радикализация части проживающих в Крыму мусульман, которые попадают под влияние священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка.

Усилению этих угроз, по данным секретаря СБ РФ, также способствуют значительный приток мигрантов, прежде всего в Севастополь, и формирование этнических организованных преступных групп. Только за последние два года пресечена преступная деятельность более 20 таких групп. По итогам совещания он призвал руководителей Крыма и Севастополя, прокуроров, правоохранительные органы и органы безопасности обеспечить соблюдение требований законодательства и безопасность при подготовке и проведении предстоящих осенью выборов. Также, по его словам, не менее важно в предстоящий курортный сезон в Крыму обеспечить правопорядок, общественную безопасность и антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей и туристические объекты.