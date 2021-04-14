Пелоси пригласила Байдена выступить в конгрессе с первой речью

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригласила президента Джо Байдена выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа. Об этом она сообщила в письме, направленном во вторник главе государства.

Пелоси пригласила Байдена принять участие в совместном заседании конгресса, которое состоится 28 апреля. Президенту предлагается "поделиться своим видением в вопросе решения проблем и реализации возможностей этого исторического момента", цитирует ТАСС послание. Отмечается, что текст этого письма распространила пресс-служба спикера.

Если Байден примет приглашение, то это будет его первое за время президентства выступление перед конгрессом. По данным The Hill, обычно американские лидеры выступают с речью перед законодателями уже через несколько недель после вступления в должность, однако из-за пандемии Байден этого пока не сделал.

Напомним, в начале этого года 80-летняя Нэнси Пелоси вновь была избрана спикером палаты представителей. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Была спикером в 2007-2011 годах, затем - с 3 января 2019 года. Пелоси - единственная женщина, которая когда-либо занимала пост спикера в США.