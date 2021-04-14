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14.04.2021 03:44
Рубрика: В мире

Пелоси пригласила Байдена выступить в конгрессе с первой речью

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригласила президента Джо Байдена выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа. Об этом она сообщила в письме, направленном во вторник главе государства.

Фото: REUTERS
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Пелоси пригласила Байдена принять участие в совместном заседании конгресса, которое состоится 28 апреля. Президенту предлагается "поделиться своим видением в вопросе решения проблем и реализации возможностей этого исторического момента", цитирует ТАСС послание. Отмечается, что текст этого письма распространила пресс-служба спикера.

Если Байден примет приглашение, то это будет его первое за время президентства выступление перед конгрессом. По данным The Hill, обычно американские лидеры выступают с речью перед законодателями уже через несколько недель после вступления в должность, однако из-за пандемии Байден этого пока не сделал.

Напомним, в начале этого года 80-летняя Нэнси Пелоси вновь была избрана спикером палаты представителей. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Была спикером в 2007-2011 годах, затем - с 3 января 2019 года. Пелоси - единственная женщина, которая когда-либо занимала пост спикера в США.

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