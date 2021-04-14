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14.04.2021 12:45
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд продолжит оказывать госуслуги удаленно или по записи

Текст: Елена Манукиян
До 1 января 2022 года Пенсионный фонд продолжит оформлять отдельные виды пенсий и пособий дистанционно или по предварительной записи, а также проактивно продлевать выплаты, назначенные ранее.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Проект постановления правления ведомства о временном порядке предоставления услуг, размещен для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
ПФР будет назначать региональные пособия

Так, по-прежнему остается в приоритете электронное взаимодействие с гражданами через портал госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или электронную почту ведомства. При этом заявление в ПФР может быть предоставлено, в том числе - в виде фотографии или скана.

В ряде случаев его можно подать по телефону. Тогда заявление сформируют сотрудники Пенсионного фонда, которые отразят это в специальном акте. Личность человека идентифицируют по сведениям, которые он должен предоставить о себе. В их числе - фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кодовое слово.

В ведомстве напомнили, что специалисты ПФР никогда не запрашивают СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Все предоставленные человеком сведения Пенсионный фонд перепроверяет в уже имеющихся у него базах данных или запрашивает в других ведомствах.

Фото: istockphoto.com/Kirillm
Россияне чаще стали оформлять пенсии удаленно

Чтобы получить услугу в помещениях территориальных органов ПФР, предварительно потребуется позвонить и записаться на прием. В проекте постановления ведомства уточняется, что такой порядок введен из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу, которая сохраняется в ряде российских регионов. Ранее он уже действовал. Так, в 2020 году более 70% заявлений о назначении пенсии были поданы удаленно, в большинстве случаев дополнительных документов для расчета и назначения выплат не требовалось.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Пандемия коронавируса COVID-19

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