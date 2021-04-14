Степан Солженицын: Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление

В частности, он поделился результатами работы и планами СУЭК Андрея Мельниченко в части снижения экологической нагрузки на атмосферный воздух от автономных источников теплоснабжения и частного сектора.
Один из проектов в этой сфере связан с наращиванием производства бездымного топлива, выпускаемого под маркой "Сибирский брикет". "Сегодня он продается по доступной конкурентной цене, с развитой программой клиентского сервиса, и успешно конкурирует с другими видами теплоносителей. По нашим оценкам, в уходящем отопительном сезоне он уже завоевал 10% рынка", - прокомментировал Степан Солженицын.
Таким образом, для тех, кто сам готов участвовать в улучшении экологии, это доступная опция. Но не единственная. "Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление. И здесь только вопрос цены. Поэтому мы будем работать с региональными властями, компаниями из смежных областей, чтобы электрическое отопление стало для Красноярска реальностью", - рассказал гендиректор СУЭК.
Всего в проекты по повышению экологичности и надежности генерации СУЭК в ближайшие годы планирует инвестировать свыше 50 млрд рублей. Кроме проектов для частного сектора компания проводит масштабную экологическую модернизацию ТЭЦ, замещает малоэффективные котельные, не оборудованные системами очистки исходящих газов, и реализует ряд других программ.