Степан Солженицын: Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление

Новости

Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае 20:47
Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят 20:17
"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 20:09
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 20:08
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
Сведения о жилье появятся в личных кабинетах портала госуслуг 17:37
В Москве задержан серийный педофил-"врач" 17:20
Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов 17:17
Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 19:34
Рубрика: Экономика

Степан Солженицын: Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление

Текст: Валерий Львов
Инвестиционная деятельность крупнейших компаний в период пандемии стала одной из основных тем обсуждения на Красноярском экономическом форуме. Как рассказал генеральный директор СУЭК Степан Солженицын, компания, несмотря на коронавирусные ограничения, не приостановила ни один из своих инвестиционных проектов, направленность которых связана прежде всего с экологией.
Степан Солженицын: "Мы готовы предложить сразу несколько опций для снижения нагрузки на экологию от частного сектора". Фото: Максим Блинов / РИА Новости Степан Солженицын: "Мы готовы предложить сразу несколько опций для снижения нагрузки на экологию от частного сектора". Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Степан Солженицын: "Мы готовы предложить сразу несколько опций для снижения нагрузки на экологию от частного сектора". Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В частности, он поделился результатами работы и планами СУЭК Андрея Мельниченко в части снижения экологической нагрузки на атмосферный воздух от автономных источников теплоснабжения и частного сектора.

Один из проектов в этой сфере связан с наращиванием производства бездымного топлива, выпускаемого под маркой "Сибирский брикет". "Сегодня он продается по доступной конкурентной цене, с развитой программой клиентского сервиса, и успешно конкурирует с другими видами теплоносителей. По нашим оценкам, в уходящем отопительном сезоне он уже завоевал 10% рынка", - прокомментировал Степан Солженицын.

Таким образом, для тех, кто сам готов участвовать в улучшении экологии, это доступная опция. Но не единственная. "Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление. И здесь только вопрос цены. Поэтому мы будем работать с региональными властями, компаниями из смежных областей, чтобы электрическое отопление стало для Красноярска реальностью", - рассказал гендиректор СУЭК.

Всего в проекты по повышению экологичности и надежности генерации СУЭК в ближайшие годы планирует инвестировать свыше 50 млрд рублей. Кроме проектов для частного сектора компания проводит масштабную экологическую модернизацию ТЭЦ, замещает малоэффективные котельные, не оборудованные системами очистки исходящих газов, и реализует ряд других программ.

Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Россия высылает пять польских дипломатов
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники