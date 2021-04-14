Степан Солженицын: Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление

Инвестиционная деятельность крупнейших компаний в период пандемии стала одной из основных тем обсуждения на Красноярском экономическом форуме. Как рассказал генеральный директор СУЭК Степан Солженицын, компания, несмотря на коронавирусные ограничения, не приостановила ни один из своих инвестиционных проектов, направленность которых связана прежде всего с экологией.

Степан Солженицын: "Мы готовы предложить сразу несколько опций для снижения нагрузки на экологию от частного сектора". Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В частности, он поделился результатами работы и планами СУЭК Андрея Мельниченко в части снижения экологической нагрузки на атмосферный воздух от автономных источников теплоснабжения и частного сектора.

Один из проектов в этой сфере связан с наращиванием производства бездымного топлива, выпускаемого под маркой "Сибирский брикет". "Сегодня он продается по доступной конкурентной цене, с развитой программой клиентского сервиса, и успешно конкурирует с другими видами теплоносителей. По нашим оценкам, в уходящем отопительном сезоне он уже завоевал 10% рынка", - прокомментировал Степан Солженицын.

Таким образом, для тех, кто сам готов участвовать в улучшении экологии, это доступная опция. Но не единственная. "Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление. И здесь только вопрос цены. Поэтому мы будем работать с региональными властями, компаниями из смежных областей, чтобы электрическое отопление стало для Красноярска реальностью", - рассказал гендиректор СУЭК.

Всего в проекты по повышению экологичности и надежности генерации СУЭК в ближайшие годы планирует инвестировать свыше 50 млрд рублей. Кроме проектов для частного сектора компания проводит масштабную экологическую модернизацию ТЭЦ, замещает малоэффективные котельные, не оборудованные системами очистки исходящих газов, и реализует ряд других программ.