Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля

В среду в Москве состоялась презентация Всероссийского молодежного кинофорума. Это проект для молодых кинематографистов, в котором начинающих поддержат и экспертным советом, и рублем. В течение 2021 года кинофорум планируется провести в 13 регионах страны. А его ключевым событием станет питчинг (защита проектов) дебютантов с призовым фондом в 20 миллионов рублей. В рамках кинофорума пройдут показы дебютных фильмов, презентации региональных кинокластеров, туры по месту удачных локаций для съемок и образовательная программа. Первый этап форума пройдет в Москве с 22 по 25 апреля в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля.

Дмитрий Якунин, руководитель проекта, директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, рассказал, что этот масштабный проект родился из Всероссийского питчинга дебютантов, вошедшего в "ТОП-100" Фонда президентских грантов.

"Главные задачи проекта - поддержать дебютантов и придать новый импульс для развития кино в том или ином регионе", - подчеркивает Якунин.

Лариса Солоницына, первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России, сказала на презентации следующее: "Союз кинематографистов поддержал этот проект Молодежного центра, поскольку за 8,5 лет эта организация совершила огромный рывок, команда заработали репутацию, имя. Одна из задач Союза кинематографистов - движение на омоложение и развитие, а также системная работа с регионами, поэтому нам важно реализовать такой проект, направленный на молодежь и регионы. В рамках отдельных этапов форумов необходимо наладить коммуникации, собрав молодых кинематографистов, экспертов, чиновников".

На презентации Всероссийского молодежного кинофорума выступил и Антон Калинкин - продюсер, учредитель Международного фестиваля веб-сериалов "RealistWebFest", веб-кинотеатра CHILL и Российской Ассоциации производителей веб-контента.

"Мы пытаемся построить мост индустрии веб-сериалов с крупной индустрией, в том числе, в рамках Всероссийского молодежного кинофорума, - сказал он. - Веб-сериалы - новый продукт цифровизации общества, который говорит на современном языке аудитории. А мы становимся первым мостиком, который учит молодую аудиторию смотреть художественный продукт, через привычную для них короткую форму".

Также в мероприятии приняли участие художественный руководитель киностудии "Остров" Сергей Мирошниченко, министры культуры республик Карачаево-Черкесия и Хакасия, Ульяновской области, в которых пройдут первые этапы кинофорума, исполнительный директор "Национального фонда поддержки правообладателей" Наталья Гойденко, Марина Абрамова, генеральный директор ФГБУ "Роскультцентр" и другие.

Собравшимся была представлена программа бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловая программа Московского молодежного кинофорума. О них "РГ" напишет отдельно, ближе к началу работы Московского кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля.