Победитель полуфинала "Ак Барс" - "Авангард" определится в седьмом матче

В четверг казанский "Ак Барс" примет омский "Авангард" в седьмом и последнем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Его победитель поборется в финале с московским ЦСКА за главный трофей - Кубок Гагарина.

В нынешнем плей-офф это всего лишь второе противостояние с максимальным количеством матчей. До этого семь игр потребовалось ЦСКА и ярославскому "Локомотиву" в 1/4 финала.

Сейчас уже немного подзабылось, что многие в финале Востока отдавали предпочтение "Ак Барсу". А получилось так, что именно казанцы на протяжении всей серии были в роли догоняющих. Вот и перед шестым матчем "барсы", уступавшие с общим счетом 2:3, оказались, по выражению главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова, "прижаты к стенке". Казань спас Кирилл Петров, оформивший дубль аккурат в свой 31-й день рождения. "Кирюша, ты сам сделал нам подарок", - сказал после матча Станислав Галиев, ассистировавший партнеру в одном из голов. Ну а "Авангарду" оставалось только сожалеть об упущенных возможностях.

- У нас были сложности, - признал наставник омичей Боб Хартли. - Мы не так хорошо катались, как могли бы. Но, в свою очередь, мы тоже не дали создать моменты. Нам противостоит команда, в которой габаритные и сильные игроки. Могли сыграть лучше во втором периоде, но были пассивными. Это не наш стиль. Не должны мы показывать себя таким образом.

Седьмой матч пройдет в Казани, но "Ак Барсу" это не дает преимущества. Может, даже наоборот, ведь все свои победы обе команды одержали на выезде. Такого, кстати, в истории плей-офф КХЛ никогда не было. Поэтому нет смысла что-то предсказывать, а есть смысл смотреть хоккей.

Где будем смотреть

15 апреля, четверг, "Матч ТВ"

19.00. "Ак Барс" - "Авангард". Прямая трансляция