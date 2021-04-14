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14.04.2021 17:40
Рубрика: Общество

Почти 300 команд зарегистрировались на первый хакатон "Цифрового прорыва"

16-18 апреля состоится первый хакатон нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его откроет круглый стол "Образование и развитие кадров (EdTech)". Затем 290 команд займутся решением кейсов, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране.

Удаленная работа и онлайн-обучение стали однозначными трендами этого года, поэтому первый хакатон конкурса "Цифровой прорыв 2021" посвящен тематике EdTech. Цифровые помощники, кружки и секции, HR, стажировки, цифровая грамотность, геймификация - участникам было не так просто выбрать один из восьми кейсов хакатона.

16 апреля на круглом столе "Образование и развитие кадров (EdTech)", эксперты обсудят такие темы, как цифровая трансформация образования в России, поиск и удержание кадров, консолидация IT-специалистов России на платформе конкурса, создание центров притяжения IT-сообществ в региональных хабах и другие актуальные темы.

"Обучение, поиск и "удержание" IT-кадров - важные задачи конкурса "Цифровой прорыв". Отрадно, что в этом году образовательным и HR-кейсам посвящен целый хакатон и именно он станет первым. Цифровая трансформация этих сфер должна быть приоритетной, надеемся, что конкурс будет в этом контексте полезным и для кейсодержателей, и для участников", - отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

Всего на первом хакатоне представлено восемь кейсов. Так, Минобрнауки России подготовило задачу, которая поможет закрыть потребность в ИТ-кадрах в субъектах Российской Федерации. В кейсе от платформы "Россия - страна возможностей" конкурсанты будут создавать цифрового помощника - рекомендательный сервис, который поможет пользователю ориентироваться на платформе.

Общество Образование

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