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14.04.2021 06:55
Рубрика: В мире

Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд

В США полицейский застрелил 16-летнего парня. Произошло это в штате Мэриленд, пишет РИА Новости. Убийству предшествовал звонок в полицию. Местные жители сообщили, что на улице находится подросток, который, по их мнению, вооружен и представляет опасность для окружающих.

Фото: AP Photo/Wade Payne
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По указанному адресу выехал один полицейский. На месте выяснилось, что у молодого человека действительно есть оружие. Когда парень достал пистолет и направил его на сотрудника правоохранительных органов, прозвучали выстрелы. От полученных ранений молодой человек скончался.

На время расследования полицейского отстранили от работы.

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