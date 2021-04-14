Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд

В США полицейский застрелил 16-летнего парня. Произошло это в штате Мэриленд, пишет РИА Новости. Убийству предшествовал звонок в полицию. Местные жители сообщили, что на улице находится подросток, который, по их мнению, вооружен и представляет опасность для окружающих.

По указанному адресу выехал один полицейский. На месте выяснилось, что у молодого человека действительно есть оружие. Когда парень достал пистолет и направил его на сотрудника правоохранительных органов, прозвучали выстрелы. От полученных ранений молодой человек скончался.

На время расследования полицейского отстранили от работы.