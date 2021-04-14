Получить свидетельства о рождении и смерти можно будет без посещения ЗАГС

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что создание суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека" позволит получать свидетельства о рождении и смерти через госуслуги без посещения ЗАГС. Заявление прозвучало на расширенной коллегии Минюста РФ.

В прошлом году завершилось создание Единого государственного реестра ЗАГС. По словам главы Минюста, среди ключевых задач на этот год - цифровая трансформация деятельности в сфере записи актов гражданского состояния.

Как пояснил министр, свидетельство о рождении ребенка будет направляться сразу в личный кабинет родителя на сайте Госуслуг. "Также мы продолжим работу по развитию экстерриториального принципа предоставления государственных услуг в любом органе ЗАГС", - добавил министр.