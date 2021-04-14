Постпред РФ в Вене оценил решение Ирана по обогащению урана

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Ирана обогащать уран до уровня 60%. В своем Twitter дипломат отметил, что, как всегда, Иран очень прозрачен в своих отступлениях от СВПД.
По его словам, "излишне говорить, что нас это не устраивает, но мы привыкли мыслить масштабно". Ульянов считает, что сейчас важно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Если это удастся, то "эта и другие проблемы будут решены в ближайшее время".
Ранее постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что его страна надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе. О своем намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ.
СВПД был заключен в 2015 году Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США, Францией и Ираном. План предусматривал снятие санкций в обмен на ограничения для ядерной программы Ирана, направленные на неполучение им ядерного оружия. Но в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышли из сделки, а затем неоднократно ужесточал санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
As always #Iran is very transparent in its deviations from #JCPOA. Needless to say that we aren’t happy with this but we are used to think big. We need to focus not on current difficulties but on restoration of JCPOA. If we succeed, this and other problems will be settled soon. https://t.co/koNZbL2C7y— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 13, 2021