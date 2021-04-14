Постпред РФ в Вене оценил решение Ирана по обогащению урана

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Ирана обогащать уран до уровня 60%. В своем Twitter дипломат отметил, что, как всегда, Иран очень прозрачен в своих отступлениях от СВПД.

По его словам, "излишне говорить, что нас это не устраивает, но мы привыкли мыслить масштабно". Ульянов считает, что сейчас важно сосредоточиться не на текущих трудностях, а на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Если это удастся, то "эта и другие проблемы будут решены в ближайшее время".

Ранее постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил, что его страна надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе. О своем намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ.

СВПД был заключен в 2015 году Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США, Францией и Ираном. План предусматривал снятие санкций в обмен на ограничения для ядерной программы Ирана, направленные на неполучение им ядерного оружия. Но в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышли из сделки, а затем неоднократно ужесточал санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.