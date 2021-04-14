Поздняков: Экипировка россиян на Олимпиаду соответствует требованиям CAS

Экипировка российских атлетов на летние Олимпийские игры в Токио полностью соответствует требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Накануне в Москве состоялась презентация формы наших спортсменов на Игры. Поздняков отметил, что ему понравился дизайн экипировки, "причем как соревновательной и парадной для атлетов, так и линии, разработанной для всех желающих приобщиться к нашей олимпийской команде".

"Мне кажется удачным предложенное сочетание элементов национальной российской айдентики, привычных нам цветов с японскими мотивами. Проделана очень хорошая работа", - подчеркнул Поздняков.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят на Играх под флагом ОКР.