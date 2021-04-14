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14.04.2021 09:36
Рубрика: Общество

Ученые описали правильное лечение пациентов с аномальным давлением

Текст: Антон Дерябин

Исследование, проведенное учеными из NUI Galway, Университета Джона Хопкинса и Гарвардской медицинской школы, не нашло доказательств того, что диастолическое (нижнее) артериальное давление может быть вредным для пациентов, если его снизить до уровней, которые ранее считались слишком низкими. Об этом сообщается на сайте Университета NUI Galway.

Фото: pixabay.com
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Высокое кровяное давление является главной причиной преждевременной смерти во всем мире, оно стало одним из основных состояний, повышающих риск неблагоприятных исходов для людей с COVID-19. Профессор МакЭвой и международная исследовательская группа проанализировали данные о 47 000 пациентов по всему миру.

Исследование показало, что не существует нижнего предела нормы для диастолического артериального давления, не было генетических свидетельств повышенного риска сердечных заболеваний, когда значение диастолического артериального давления у пациента составляло всего 50.

Вместе с этим, систолическое давление свыше 120 повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Таким образом, врачам стоит концентрировать свои усилия на нормализации "верхнего", а не "нижнего" давления.

- Мой совет сейчас врачам общей практики - лечить своих пациентов с высоким артериальным давлением до систолического уровня между 100-130 мм рт. ст., где это возможно и без побочных эффектов, и не беспокоиться о значении диастолического артериального давления, - пояснил МакЭвой.

Общество Наука

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