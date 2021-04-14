Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии

Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Сербии. Таким образом эта страна стала первой в Европе, которая начала реализацию подобного проекта, сообщает сайт Российского фонда прямых инвестиций.

Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам, уточнили в РФПИ и Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". При этом не исключено, что часть препаратов пойдет на экспорт.

Вакцинация "Спутником" в Сербии началась еще в январе. В целом препарат зарегистрирован уже в 60 странах мира.