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14.04.2021 19:37
Рубрика: В мире

Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии

Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Сербии. Таким образом эта страна стала первой в Европе, которая начала реализацию подобного проекта, сообщает сайт Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: РИА Новости
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Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам, уточнили в РФПИ и Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". При этом не исключено, что часть препаратов пойдет на экспорт.

Вакцинация "Спутником" в Сербии началась еще в январе. В целом препарат зарегистрирован уже в 60 странах мира.

В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса

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