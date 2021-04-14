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14.04.2021 14:08

ПСБ предоставит участникам гособоронзаказа специальные условия по зарплатным проектам

ПСБ предлагает зарплатный тариф "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу.

Тариф "Твой плюс" позволяет клиентам получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Ставки по ипотеке составляют от 3,99% годовых - по льготным программам и от 7,65% - по программам без господдержки. Ставка по потребительским кредитам составляют от 5,5% и могут быть снижены до 2,5% годовых при своевременном внесении платежей. Специальные условия также распространяются на программы рефинансирования кредитов других банков.

Помимо привлекательных условий кредитования, клиенты в рамках тарифа "Твой плюс" получают удобный и выгодный сберегательный и расчетный инструмент. Зарплатная карта "Твой плюс" позволяет получать доход в 5% на остаток собственных средств на счете или повышенный кешбэк до 7% - в любимых категориях товаров и услуг и 1% - во всех остальных категориях покупок. Клиенты также могут оплачивать коммунальные и другие услуги, бесплатно совершать переводы до 100 000 руб. в месяц через систему быстрых платежей и до 100 000 руб. в месяц по реквизитам, а также снимать наличные до 150 000 руб. в месяц в банкоматах любых банков на территории России без комиссии.

"ПСБ обслуживает более 70% от общего объема гособоронзаказа, нашими клиентами являются не только предприятия, но и их сотрудники. Мы заинтересованы в том, чтобы предложить своим зарплатным клиентам полный спектр финансовых услуг на привлекательных условиях, чтобы клиенты и члены их семей с выгодой совершали повседневные покупки и воплощали большие мечты - о новой квартире, о путешествии, о статусном образовании для ребенка. Зарплатная карта ПСБ открывает для клиентов полный комплекс банковских услуг", - отметил директор департамента по работе с оборонно-промышленным комплексом ПСБ Александр Рохмин.

Тарифом "Твой плюс" работники предприятий могут "поделиться" с близкими, бесплатно выпустив к своей зарплатной карте до 5 дополнительных карт для членов семьи. Также для начисления зарплатным клиентам выплат из Фонда социального страхования РФ ПСБ в дополнение к основной карте открывает цифровую карту платежной системы "МИР", которая обладает полноценным функционалом и позволяет получать кешбэк до 20% по программе лояльности "Привет, Мир!".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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