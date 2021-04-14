"ПСЖ" проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Перед игрой в Париже главный тренер хозяев Маурисио Почеттино предупреждал своих футболистов: еще ничего не решено. Даже несмотря на отсутствие Роберта Левандовски "Бавария" остается грозной силой, хоть она и проиграла в первом матче.

До перерыва "ПСЖ" создал достаточно моментов, чтобы выйти вперед. Один Неймар мог оформить дубль, но сначала бразилец ударил в штангу, а затем в перекладину. Выждав свой шанс, мюнхенцы забили: на 40-й минуте отличился бывший форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг.

Во второй половине команды чуть ли не все время атаковали, особо не задерживая мяч в середине поля. Могли забить как парижане, так и "Бавария". Но в итоге счет не изменился - 1:0 в пользу немецкой команды, но за счет большего количества забитых мячей на выезде дальше прошел "ПСЖ".

Еще одним участником полуфинальной стадии Лиги чемпионов стал "Челси". Лондонцы выиграли в первом матче у "Порту" 2:0, а в ответном уступили 0:1. Еще два участника полуфинала станут известны в среду по итогам встреч "Ливерпуль" - "Реал" (счет первого поединка - 1:3) и дортмундской "Боруссии" с "Манчестер Сити" (счет первой игры - 1:2).