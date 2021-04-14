Мюнхенская "Бавария" вылетела из Лиги чемпионов, не сумев защитить титул. Ее выбил "ПСЖ", который хоть и проиграл дома в ответном матче четвертьфинала (0:1), но за счет победы в гостях (3:2) и фактора выездного гола прошел дальше.

Таким образом, Парижу удалось отомстить мюнхенцам за поражение в финале Лиги чемпионов в августе прошлого года. К слову, такое в главном еврокубковом турнире случилось впервые, чтобы команда, уступившая в решающем матче, в следующем розыгрыше соревнования выбила своего обидчика.

"Бавария" серьезно осложнила себе жизнь еще неделю назад, в домашней встрече. С поражением и тремя пропущенными мячами ехать на выезд к "ПСЖ" - то еще удовольствие. И все же, к чести немецкого клуба, оставшегося без своего лучшего игрока и бомбардира Роберта Левандовски, он дал бой и мог сотворить небольшой подвиг. В концовке ответного матча отличный шанс забить второй гол был у Лероя Зане, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

- Мы вылетели не сегодня - надо было лучше сыграть в Мюнхене. Это разочаровывает, потому что тогда "Бавария" упустила много возможностей. Ребята полностью выложились. Против такой сильной команды, как "ПСЖ", всегда приходится непросто. Но мы сделали все возможное для итоговой победы, - отметил голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

Не исключено, что парижский матч стал последним для главного тренера мюнхенцев Ханс-Дитер Флика у руля команды в Лиге чемпионов. В Германии все настойчивее говорят о том, что именно Флик возглавит национальную сборную после чемпионата Европы. А чемпион мира-1990 и легенда "Баварии" Лотар Маттеус и вовсе выступил с заявлением, что все уже решено: Флик станет следующим наставником Бундестим.

Впрочем, сам Ханс-Дитер на все эти разговоры пока никак не реагирует. Что касается вылета из Лиги чемпионов, то, по мнению специалиста, "Бавария" прошла бы дальше, если бы не пропустила дома третий мяч.

- Дома мы не использовали множество моментов, и это сыграло ключевую роль. Плюс "Бавария" не должна была пропустить третий мяч. Обычно моя команда очень умело работает в атаке, но в Париже нам не хватило финального штриха. Надо принять произошедшее, пусть даже у нас были надежды на другой исход, - подчеркнул Флик.

Парижане же второй год подряд выходят в полуфинал Лиги чемпионов. Причем на своем пути "ПСЖ" обошел таких грандов, как "Барселона" и "Бавария". Неудивительно, что французский клуб многие эксперты считают чуть ли не главным фаворитом турнира.

- Я счастлив, несмотря на поражение. Мы играли против прекрасной команды и выбили ее. Да, сегодня я упустил много моментов, но почти не переживаю по этому поводу. Главное - "ПСЖ" прошел дальше и хочет завоевать титул, - сказал Неймар.

В последнее время много разговоров о будущем Неймара и еще одной звезды парижан - Килиана Мбаппе. То французские СМИ пишут, что оба игрока договорились о продлении контрактов, то они собираются уходить. Ситуация пока остается в тумане. Впрочем, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи считает, что у Неймара и Мбаппе нет никаких причин уходить из клуба.

- Я верю в нашу команду, она набралась опыта. Мы обыграли "Барселону" и "Баварию" - это много значит. В клуб вложено много денег, чтобы завоевать Лигу чемпионов и другие трофеи. У Неймара и Мбаппе нет причин что-либо менять. У нас действительно есть все, чтобы побеждать во всех турнирах, - уверен президент "ПСЖ".

По словам же главного тренера парижской команды Маурисио Почеттино, ему давно не хватало такого адреналина. "Прежде всего, хочу поздравить футболистов. Это целиком их заслуга. Мне не хватало адреналина. Мы старались как могли сегодня и должны продолжать работать, чтобы взять трофей", - отметил аргентинский специалист.

Вторым участником полуфинальной стадии Лиги чемпионов стал "Челси". Лондонцы проиграли в ответном матче "Порту" со счетом 0:1, но за счет победы в первой встрече (2:0) пробились в следующую стадию. К слову, "синие" в восьмой раз в истории вышли в полуфинал главного еврокубка, что является рекордом среди английских клубов. Добавим, что еще два полуфиналиста определились накануне по итогам поединков "Ливерпуль" - "Реал" (в первом матче выиграла испанская команда - 3:1) и "Боруссии" с "Манчестер Сити" (неделю назад победил английский клуб - 2:1). Результаты обеих игр стали известны после подписания номера "РГ" в печать.