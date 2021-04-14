Есть надежда, что пандемия скоро отступит благодаря вакцинации и летом удастся собраться очно. Об этом Владимир Путин заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества. Президент принял в нем участие по видеосвязи из Кремля. Он призвал последовать его примеру: сделать прививку от коронавируса - второй компонент вакцины Путин получил за 10 минут до начала заседания.

"К сожалению, эпидемия и связанные с ней вынужденные, но столь необходимые ограничения и санитарные меры совпали со 175-летием РГО, которое отмечалось в прошлом, 2020 году", - подчеркнул президент. "Члены РГО участвовали и участвуют в волонтерском движении, в акциях взаимопомощи, столь нужных сейчас, когда мы столкнулись с общей угрозой", - сказал он. В непростой для страны период они не стали откладывать экспедиции, исследования, издавали книги и снимали фильмы. Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с переизбранием на пост президента РГО, а члена попечительского совета Виктора Вексельберга с днем рождения.

"Для воплощения амбициозных планов у Русского географического общества, по сути, есть все", - заявил президент и вспомнил хорошую практику собираться летом на местах мероприятий, которые проводились РГО. Во время пандемии, конечно, это было практически невозможно. "Но надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим", - сказал он. "Надеюсь, до встречи летом... Мы с пандемией справимся и проведем эту встречу обязательно", - уверен Путин.

Президент сообщил, что, перед тем как войти в зал, сделал вторую прививку от коронавируса. "Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь - уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", - предложил он.

"За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку . Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов", - сказал потом журналистам Путин. "Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом", - сообщил он. "Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь, и не будет", - полагает президент. При этом он подчеркнул, что даже тем, кто переболел, но у кого исчезают титры, "показано прививку сделать". "Берегите себя и своих близких... Это не пустая фраза, не пустые слова", - заявил глава государства.

На заседании президент прокомментировал несколько выступлений. В частности, призвал ускорить принятие закона о госохране подводных объектов, в их числе затонувшие во время Великой Отечественной корабли. Проблема носит и исторический, и научный, и мемориальный характер, и ее нужно решать, считает он. Путин попросил правительство и депутатов поработать и в ближайшее время принять соответствующие правила.

Движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным

Еще президент заявил, что движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным: "Так оно наверняка и будет". И напомнил, что в России строится самый мощный в мире ледокольный флот - таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", еще никогда никто не строил. Путин накануне по телефону обсуждал с президентом Финляндии работу в рамках Арктического совета. Несмотря на все сложности на международной арене, внимание к Арктике остается неизменным, заметил он. Здесь отчетливее видны климатические изменения на планете в целом, и исследования крайне важны для человечества. Последствия изменений климата на 100 процентов прогнозировать не может никто. В России же есть целые города за полярным кругом. "Там люди живут. Если и дальше будет происходить таяние вечной мерзлоты, нам нужно понимать, что мы должны с этим делать", - сказал президент и решил поручить правительству проработать предложения РГО.

Леопарды подружились с тиграми

На заседании Попечительского совета РГО были раскрыты подробности нескольких проектов:

* В ходе расследования трагедии "Армении" (санитарный пароход, утоплен фашистами в 1941 году) снимут документальный фильм. "Если получится, то и художественный", - уточнил Сергей Шойгу.

* Особая миссия: совместная экспедиция РГО и минобороны по обследованию аэродромов воздушной трассы "Аляска - Сибирь". Этим маршрутом из США по ленд-лизу нам в СССР доставили 8 тысяч истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов. Для понимания масштаба трассы: через северные порты (Мурманск и Архангельск) нам поступило 4,8 тыс. ленд-лизовских самолетов. Работал также и "южный маршрут" (через Иран), но до Ирана от заводов-производителей были гигантские расстояния. Плюс фактор риска. Например, при атаках фашистов только лишь на конвой PQ-17 было утрачено 210 самолетов. За три года работы "АлСиба" - около 80.

* Продолжается раскопки кургана Туннуг в Долине царей на севере Тувы. Интерес к этому скифскому захоронению IX веку до н.э. особый. Курган не был разграблен не только из-за труднодоступности места, но и потому, что для тувинцев это священное место: ближе чем на два километра к кургану они не подходили, чтобы не оскорбить души умерших. Как заметил Сергей Шойгу, в вечной мерзлоте есть надежда найти сохранившуюся органику иных эпох: "Что позволит создать если не овечку Долли, то что-то такое сделать". Кстати, перед раскопками ученые пригласили шамана, который совершил обряд и получил разрешение духов.

* Член Попечительского совета РГО Сергей Иванов, которого в Обществе в шутку называют "главным по кошкам", рассказал о работе совета "Евроазиатского центра сохранения дальневосточных леопардов". "О леопардах можно говорить долго, но скажу кратко: мы их спасли, их сейчас 110. А еще у нас на "Земле леопарда" теперь 23 тигра, которых раньше не было. Уживаются мирно, кормовая база есть. Проект идет хорошо, и мы можем спасти и другие виды исчезающего мира, как животного, так и растительного", - отметил Сергей Иванов.

На что Сергей Шойгу намекнул: у нас есть еще снежный барс, его популяцию тоже нужно восстанавливать. Президент РГО сообщил, что в судьбе барсов лично участвует Владимир Путин, который взял на себя переговоры с руководителями государств, готовыми поделиться с нами редкими животными.

* Не забыты и белые медведи. На прошлой неделе завершилась флотские учения. Когда три атомные подлодки всплыли в Арктике, к вешке (знак, обозначающий место для полыньи) проявил интерес белый медведь. Это засняли, фото министр обороны обещал в ближайшее время обнародовать.

Впрочем, что и неудивительно, с медведями мы живем в гармонии: учения ведь так и назвали - "Умка-21".