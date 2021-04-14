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14.04.2021 16:42
Рубрика: Власть

Путин оценит доступность госуслуг

Текст: Кира Латухина

Завтра президент проведет в режиме видеоконференции совместное заседание Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: iStock
До конца года на портале госуслуг заработает шесть суперсервисов

Темой станет повышение доступности и улучшение качества госуслуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и соцзащиты.

В рамках Национальной социальной инициативы, которую реализует АСИ по поручению президента, был разработан комплекс мер. Выбраны частые жизненные ситуации: например, как записать ребенка в детсад, получить медицинскую помощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу.

На совещании выступят губернаторы, возглавляющие профильные комиссии Госсовета, руководители регионов, где были реализованы пилотные проекты (Новгородской, Нижегородской, Сахалинской областей), а также гендиректор АСИ Светлана Чупшева, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова.

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