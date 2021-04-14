Путин рассказал о самочувствии после второй прививки

"За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку​​​. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений", - заявил Владимир Путин. "Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом", - сообщил он.

"Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет", - полагает президент.

"И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать", - подчеркнул Путин. "Берегите себя и своих близких, это не пустая фраза, не пустые слова", - заявил он.