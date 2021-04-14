Актер и телеведущий Олег Марусев скончался в Москве

В Москве скончался заслуженный артист России, актер и телеведущий Олег Марусев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии киноактеров России.

Марусеву было 76 лет. По предварительной информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет.

О смерти Марусева также сообщил его друг и коллега Станислав Садальский. "Ушел Олег... мне звонят... сообщают скорбную вещь, я в оцепенении", - написал актер в Instagram.

Марусев вел передачи "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и "Пойми меня". Кроме того, он снимался в российских телесериалах, среди которых - "Марш Турецкого".