BCG: МЭШ развивается в трех измерениях - создание инфраструктуры, удобства для учителя и ученика

Специалисты консалтинговой компании BCG признали Москву одним из мировых лидеров в оснащении школ цифровой инфраструктурой. Об этом сообщается в опубликованном исследовании, в ходе которого анализировались показатели 11 мегаполисов.

Одним из главных критериев высокой оценки стало то, что все школы столицы оснащены интерактивными панелями, Wi-Fi, ноутбуками для учителей и другими техническими средствами. Сопоставимый с Москвой уровень цифровизации образования демонстрируют только Сингапур и Таллин.

Добавила баллов столице уникальная система "Московская электронная школа". Подобные системы успешно функционируют лишь в четырех из 10 сопоставимых городов, а именно в Сингапуре, Торонто, Стокгольме и Лос-Анджелесе, готовится в исследовании. Как отмечают аналитики, МЭШ развивается в трех измерениях - создание инфраструктуры, удобства для учителя и ученика.