BCG: Москва - среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе

Российская столица признана одним из лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе. Об этом сообщили в пресс-службе компании BCG.

"Система школьного образования Москвы - лидер в России и мире по результатам обучения и доступу к качественному образованию. Основные достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, современная образовательная среда. Система Московская электронная школа (МЭШ) внедрена по всех школах города. В 2019 году стартовал проект "Школа старшеклассников" по созданию мотивирующей образовательной среды, оснащенной современным оборудованием и лабораториями", - говорится в материале.

Высокие результаты в обучении позволяют столичным школьникам поступать в лучшие колледжи и вузы.