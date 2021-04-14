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14.04.2021 00:50
Рубрика: Экономика

От водителя до гендиректора

Почти втрое за последний год выросла потребность в работниках
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 79(8430)
Столичный рынок труда, пострадавший от пандемии, оживает. Москвичей, потерявших работу, ждут в службе занятости, которая стала настоящим кадровым агентством. Карьерные консультанты не только ставят на учет и помогают составить резюме безработным горожанам, но и предлагают пройти тест на профориентацию, переобучиться или повысить квалификацию.

Московская служба занятости активно сотрудничает с сервисами по поиску работы HeadHunter и SuperJob, собирая в общий банк актуальные предложения. Сейчас городу требуются практически все кадры - от водителей до гендиректоров предприятий. "Соискателям предлагается свыше 340 тысяч вакансий. Для сравнения: год назад, в начале апреля было свыше 120 тысяч предложений, а в декабре - 253 тысячи", - сообщил "РГ" глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак.

Фото: iStock
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Больше всего вакансий - 58 тысяч - в сфере сервисной индустрии. Сотрудники нужны отелям, ресторанам, общепиту, салонам красоты. Из-за снижения трудовой миграции не хватает работников на стройках и ЖКХ. Там доступно свыше 49 тысяч предложений. Как и до пандемии, много работы для специалистов по информационным технологиям. По-прежнему востребованы менеджеры по работе с интернет-трафиком, программисты, инженеры по внедрению новых технологий. В базе службы занятости более 47 тысяч таких позиций. Причем спрос на них превышает предложение почти в 22 раза.

Больше всего вакансий - 58 тысяч - в сфере сервисной индустрии. Сотрудники нужны отелям, ресторанам, общепиту, салонам красоты

Для людей без опыта работы и специальной подготовки появилось более 10 тысяч вакансий. Именно столько сотрудников требуется на позиции грузчиков, дворников, уборщиков, подсобных рабочих и других людей без особых навыков. Для курьеров открыто 23 тысячи вакансий, а для менеджеров онлайн-магазинов и операторов контакт-центров свыше 3 тысяч. На должность водителей требуется более 17 тысяч человек.

На проектную или временную работу стали чаще нанимать самозанятых, которых в столице уже свыше 500 тысяч, отметили в департаменте труда и соцзащиты. Дело в налоге на профессиональный доход, который для самозанятых составляет от 4 до 6% вместо обычных 13%. Там же добавили, что с конца года на треть выросло количество вакансий, предполагающих удаленный режим работы.

В центре занятости подчеркнули, что около 60 процентов москвичей, которые ищут работу, не хотят сидеть без дела, получая ежемесячное пособие, а нацелены на немедленное трудоустройство. Найти работу в офисе или "на диване" помогут в одном из 56 отделов трудоустройства, расположенных в офисах "Мои документы", а также во флагманских центрах "Моя работа" и специализированном центре "Моя карьера".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ангелина Зеленькова
В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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