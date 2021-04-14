Заглянуть в Тридевятое царство, погулять с Карлсоном по крышам, помочь ежику пробраться через густой туман и попробовать оживить мультяшных персонажей - вот вишлист, как модно сейчас говорить, для визита в мультимедийный центр "СоюзМультПарк". Своеобразный "портал" в мир отечественной анимации открылся недавно на ВДНХ. Корреспондент "РГ" побывал в новом интерактивном пространстве и узнал, чем еще там можно развлечь себя и своих детей.

По ту сторону мультфильма

В мультяшном павильоне - 18 интерактивных аттракционов, в том числе с технологией виртуальной реальности и 3D-анимацией. Они и помогают оказаться внутри любимых мультфильмов. Путешествие лучше всего начинать с самого большого зала, представляющего собой три взаимосвязанных экрана - два вертикальных и один горизонтальный, играющий роль пола. Здесь, например, можно попасть в джунгли вместе с Маугли или оказаться на борту Летучего корабля. А еще детишкам разрешают "окунуться" в ванну с красками: перебежал из одной точки зала в другую, а за тобой тянется цветной шлейф. Так спонтанно и получается гигантская "живая" картина. Стоит заглянуть в мультфильм Федора Хитрука о Винни Пухе. Стены и пол в этой комнате интерактивные. Сюжет такой: медвежонок пришел, чтобы полакомиться медом, но вдруг налетели пчелы, которых нужно отогнать. Просят аниматоры помочь Винни и собрать подарки для ослика Иа. Здесь же можно заглянуть в гости к кролику. Попасть к нему в дом можно, как и в мультфильме, через нору. Главное - не льстить себе, иначе застрянешь и к чаю не успеешь. Не рискнете? Взрослые могут пройти через замаскированную у норы шторку.

"Хватит летать в облаках!" - одна из любимых фраз школьных учителей. Помните? Так полетайте! Вам выдадут виртуальные очки - и к взлету готов! С дирижабля увидите Россию в формате 360 градусов. Да и в мультиках снова побываете. Например, увидите сверху Простоквашино.

Гулять по крышам

А вот аттракцион, сделанный по мотивам мультфильма Бориса Степанцева "Вовка в Тридевятом царстве". Зал условно разделен на две зоны. В каждой из них можно посоревноваться в лентяйстве и трудолюбии. В первом случае больше шансов на победу у тех, кто дольше всех просидит на троне, а во втором - у тех, кто возьмет на себя смелость обучиться премудростям от Василисы и с помощью проекции построить дворец. Можно и растопить печку. Надо слегка поднапрячься, прыгая на пеньках. Правда, нужно следить за тем, чтобы печь не покраснела. А вот игровая комната, оформленная по сказке "Малыш и Карлсон", наверняка больше заинтересует маленьких гостей. Дети тут могут побегать по объемным крышам Стокгольма, попугать и пощекотать местных воришек.

Еще одна комната отдана поклонникам мультфильма Романа Качанова "Тайна третьей планеты". На все стены в этом помещении осуществляется "космическая" проекция. Гостям, оказавшимся на разоренной роботами космической поляне, предстоит спецоперация - спасти редких животных и раскрасить "планету" так, чтобы на ней выросли диковинные цветы. Тут особенно приветствуется меткость - ведь в роботов еще нужно умудриться попасть мячами. Любителям рисования будет интересно в зале, где можно разукрасить карандашами любимых мультяшных персонажей, а потом оживить их с помощью современных технологий.

Устали от обилия виртуальных миров? Можно немного перевести дух и посмотреть отрывки из мультфильмов в купольном кинотеатре. Устроившись в кресле-подушке, кажется, будто смотришь на небо, но вместо звезд там показывают мультики. В другом кинозале на большом экране можно посмотреть новую анимацию "Союзмультфильма".

Мультимедийный центр, рассказала "РГ" руководитель департамента мероприятий и парков киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащева, с момента открытия посетили десять тысяч человек. Наибольшей популярностью у посетителей пользуются аттракционы "Оживи героев мультфильмов", "Тайна третьей планеты" и "Прогулка с Карлсоном по крышам". Раз в год, по словам Слащевой, планируется обновлять примерно два-три аттракциона. Планирует центр запустить и различные интерактивные шоу. Не исключено, что в будущем появятся единые билеты в мультпарк на ВДНХ и студию "Союзмультфильм".

Тем временем

Чебурашка в поезде

Пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро теперь могут встретить на своих станциях поезд с изображением мультяшных героев. Его запустили в честь 85-летия "Союзмультфильма".

Кстати

Как найти?

"СоюзМультПарк" работает на ВДНХ в павильоне N 7, проспект Мира, д. 119, стр. 7. Вход в центр каждые 30 минут начиная с 10.30. Заключительный сеанс начинается в 19.00. Сеанс длится ориентировочно два часа. В выходные дни больше всего посетителей обычно в дневные часы. Если не хочется толкаться, лучше приходить с 10.30 до 12.00 или около 18.00. Стоимость взрослых билетов - от 550 рублей, детских (с 3 лет) - от 1050 рублей. Льготникам - скидки.