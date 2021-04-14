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14.04.2021 01:20
Рубрика: Общество

Своя бухта

Детские сады для инвалидов откроются по всему городу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 79(8430)
Устройство тяжелобольного ребенка в сад или школу, как правило, для родителей в столице большая головная боль. Кто захочет возиться с малышом, который говорить толком не умеет, к тому же он еще колясочник и питается через трубку? Центры, где таким ребятам рады, открывает сейчас хоспис "Дом с маяком".

Первый дневной центр открылся еще в июле на Долгоруковской улице, неподалеку от станции метро "Новослободская". Семьи, в которых растет ребенок с инвалидностью, сразу оценили его. "К нам стали проситься мальчишки и девчонки, чтобы погонять на электрокреслах по коридорам без ступенек и лестниц, чтобы провести время в игровой, в бассейне или на кухне вместе с другими детьми", - рассказала "РГ" соучредитель фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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В дневном центре для детей открывается море возможностей. Есть и школа, и кулинарные занятия, и собаки-терапевты. Можно пройти приятную музыкальную терапию или посетить занятия с физическим терапевтом.

"Неизлечимо больные дети чаще всего изолированы от общества, с другими ребятами они общаются в лучшем случае в соцсетях. Но те, кто находится под опекой хосписа, живут в разных концах города. Многим неудобно добираться до центра на Новослободской. Появилась идея открыть дневные центры по всему городу", - поделилась Лида Мониава.

В хосписе приняли участие в конкурсе НКО, объявленном правительством Москвы на получение бесплатных помещений. Конкурс на те помещения, которые хотели бы получить, проиграли. Но хоспису предложили на выбор одно из оставшихся помещений с хорошим ремонтом и мебелью. Выбрали расположенное возле станции МЦК "Коптево" на Онежской улице. Теперь бывшее здание центра занятости превратилось в яркий уголок еще одного дневного центра с уютным названием "Северная бухта".

Первый дневной центр еще с июля работает на Долгоруковской улице

"Наш новый центр наполняется жизнью. Первое занятие уже посетили десятки ребят из четырех северных районов Москвы: Речной вокзал, Тушино, Медведково и Бибирево", - добавила Лида Мониава. В новом центре, по ее словам, планируется открыть школу по паллиативной помощи для родителей, проводить семинары для волонтеров, а еще обустроить киноклуб.

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