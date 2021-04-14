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14.04.2021 08:21
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Экспортеры Москвы презентуют свои товары байерам из Европы, Азии и СНГ

Текст: Любовь Проценко

Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает предпринимателей поучаствовать при поддержке города в международных бизнес-миссиях. В этом году их запланировано 25 - почти вдвое больше, чем в 2020-м и в пять раз больше, чем в 2019-м году. Все они пройдут в онлайн-формате. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, прием заявок уже начался.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков - Европу, Азию, СНГ и другие. Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например, на Грецию, Германию, Италию, Францию. Кроме того, готовятся бизнес-миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан".

Среди главных отраслевых направлений 2021 года - информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.

Перед бизнес-миссиями специалисты проводят маркетинговую и организационную подготовку: анализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, находят потенциальных зарубежных покупателей, а также помогают московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы они добились максимального результата.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин напомнил: "В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции бизнес-миссии перевели в онлайн-формат. Столичную продукцию представили в 13 странах. По предварительным итогам, компании заключили контракты более чем на 30 миллионов рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются".

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