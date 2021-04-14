ФСБ задержала жителя Ивановской области за доступ к закрытым данным

До восьми лет лишения свободы может получить молодой ивановец за нарушение правил работы с охраняемой информацией. Мужчину задержали сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Житель Ивановской области 1991 года рождения работал на одном из предприятий, отнесенных к субъектам критической информационной инфраструктуры. Такими субъектами являются государственные органы и учреждения, а также компании и ИП в оборонной, топливной и атомной промышленности, в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения, связи, ракетно-космической, металлургической и химической промышленности и иных стратегически важных отраслях.

В подобных структурах всегда есть охраняемая компьютерная информация. Задержанный ивановец неправомерно получил доступ к закрытым данным, нарушил правила их обработки.

Его действия квалифицированы как преступные. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и части 4 статьи 274.1 ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ") УК РФ. Максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы