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14.04.2021 06:41
Рубрика: Общество

Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В преддверии дачного сезона пожилым людям необходимо постепенно восстанавливать двигательный режим. Об этом рассказала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина, отметив, что любая физическая активность требует подготовки.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По ее словам, рекомендуется аккуратно расширять свою физическую активность, увеличивать объем физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы, пишет РИА Новости.

Также важно обратить внимание на защиту от яркого солнечного света. Несмотря на пользу витамина D, который вырабатывается в коже, стоит помнить, что влияние солнца в пожилом возрасте не всегда может быть здоровым, рассказала Рухнина. Она порекомендовала принимать витамин D в виде добавок, в том случае, если имеется его дефицит в организме.

При ярком солнце нужно использовать солнцезащитные очки, кожу необходимо прикрывать одеждой, а лицо защищать кремами от загара. Необходимо также употреблять достаточное количество жидкости - от 1,5 до 2 литров воды в течение дня.

Рунихина подчеркнула, что пожилым людям важно не забывать о приеме лекарственных препаратов в назначенной врачом дозировке. "И стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни", - заключила гериатр.

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