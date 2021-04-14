Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону

В преддверии дачного сезона пожилым людям необходимо постепенно восстанавливать двигательный режим. Об этом рассказала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина, отметив, что любая физическая активность требует подготовки.

По ее словам, рекомендуется аккуратно расширять свою физическую активность, увеличивать объем физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы, пишет РИА Новости.

Также важно обратить внимание на защиту от яркого солнечного света. Несмотря на пользу витамина D, который вырабатывается в коже, стоит помнить, что влияние солнца в пожилом возрасте не всегда может быть здоровым, рассказала Рухнина. Она порекомендовала принимать витамин D в виде добавок, в том случае, если имеется его дефицит в организме.

При ярком солнце нужно использовать солнцезащитные очки, кожу необходимо прикрывать одеждой, а лицо защищать кремами от загара. Необходимо также употреблять достаточное количество жидкости - от 1,5 до 2 литров воды в течение дня.

Рунихина подчеркнула, что пожилым людям важно не забывать о приеме лекарственных препаратов в назначенной врачом дозировке. "И стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни", - заключила гериатр.