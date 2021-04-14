Глава Липецкой области выступил на заседании комиссии Госсовета РФ

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда". Он выступил с докладом о реализации новых положений Градостроительного кодекса страны, которые регламентируют комплексное развитие территорий.

Игорь Артамонов отметил, что федеральное законодательство, учитывая особенности каждого из регионов, определяет знаковые нормы реализации проектов по комплексному развитию территорий. При этом нюансы процесса необходимо законодательно утвердить на уровне субъекта.

Механизм комплексного развития территорий рассчитан на обновление городской застройки. Под КРТ могут быть предусмотрены как нежилые районы, так и незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ.

Игорь Артамонов подчеркнул, что комплексный подход к развитию территорий будет отражен в тех документах, которые уже дополнительно разработаны в регионе. Он отметил, что механизм КРТ будет востребован в области: только в Липецке возможность вот такой реновации рассматривают для десяти территорий. Одна из таких зон - улица Спиртзаводская.

Игорь Артамонов подчеркнул, что и ранее в регионе отдавали приоритет тем территориям, где можно было синхронизировать ряд нацпроектов и федеральных программ, провести сразу весь спектр работ для их улучшения. Теперь достигать синергетического эффекта поможет и проект КРТ.

- Комплексное обновление городских территорий направлено, прежде всего, на улучшение качества жизни населения, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Мы активно работаем в этом направлении. Липецкая область вошла в число пилотных регионов по реализации механизма инфраструктурных облигаций. Этот инструмент позволит нивелировать расходы регионального бюджета на строительство или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий.