Спектакль "Циолковский" в постановке Бориса Павловича по его же собственной пьесе - это, как рассказали в Театре имени Федора Волкова, "история о русском чуде, о преодолении, о стремлении человека в космос, зародившемся в российской провинции..." Музыкальная постановка о великом ученом, который, несмотря на глухоту, бедность, многочисленные бытовые трудности, непонимание и непризнание своих идей, всю жизнь упорно шел к цели. Его положение белой вороны в сценическом воплощении подчеркивает надетый на нем белый пиджак на фоне общей серо-черной цветовой гаммы.

- Мне кажется, что это история, которая всем нам нужна, потому что полет в космос объединяет всех нас, делает братьями, жителями Земли. И не просто жителями, а экипажем космического корабля под названием "Земля". Константин Эдуардович Циолковский - это не просто ученый. Это человек, который нам всем подарил мечту, - говорит о своей постановке и ее главном герое Борис Павлович.

По словам режиссера, театр всегда интересуют фигуры драматические, а еще лучше - трагические, в которых есть "максимальное натяжение" и где сталкиваются какие-то непримиримые противоречия. Фигура Циолковского как раз из таких: уездный учитель, потерявший слух в детстве, слышит какие-то совершенно неземные звуки и первый говорит о полете в космос не как об отдаленной мечте человечества, а как о недалеком и реальном будущем.

- Циолковский - человек, которого страсть завела очень далеко. Можно сказать, что это история мечты. Для меня слово "мечта" важнее слова "успех", - объясняет Борис Павлович.

Через какие тернии к звездам рвался великий мыслитель, опередивший свое время, зрители понимают, заглянув к нему в Калугу всего на один день - вместе с Дмитрием Менделеевым, с которым теоретик космонавтики много лет переписывался, а также с его главным оппонентом, знаменитым авиатором Николаем Жуковским, не принимавшим идеи Циолковского. И хотя этой встречи никогда в реальности не было, ее, конечно, надо было придумать.

Справка "РГ"

Борис Павлович семь лет возглавлял кировский Театр "На Спасской", в последние годы ставит спектакли в ведущих театрах страны. Лауреат премии "Прорыв". Семь раз его постановки номинировались на национальную премию "Золотая маска". В 2019 году спектакль "Пианисты" по роману К. Бьернстада, поставленный Павловичем в новосибирском Театре "Глобус", стал лауреатом премии в номинации "Лучший спектакль в драме, малая форма". В 2020 году специальной премией жюри "Маски" отмечен его спектакль "Исследование ужаса" (пространство "Квартира", Санкт-Петербург) - "За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы".