Новости

Юрий Борисов: В России настали времена агрессивной промышленной политики 13:19
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году 13:11
Видеотрансляция: Путин проводит заседание попечительского совета РГО 13:10
Песков ответил на вопрос о проведении "Бессмертного полка" 12:59
Петербургские медики рассказали, как распознать "желудочный ковид" 12:58
Чернышенко: В России готовится новая госпрограмма по научному развитию 12:56
В Москве начался пыльцевой дождь 12:56
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 12:48
В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 11 тысяч актов 12:45
Компания Sony показала смартфон за 100 тысяч рублей 12:45
О долгах россиянам расскажет робот Макс 12:43
Начинается реставрация комплекса Симонова монастыря в Москве 12:41
В московском метро пассажир на путях остановил поезда 12:37
Володин назвал освоение космоса российским преимуществом 12:30
В Тамбове возбудили дело после обрушения здания ТЭЦ 12:21
Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег сделал предзаказ на "Спутник V" 12:19
На Парад в Петербурге пустят только с отрицательным тестом на COVID-19 12:12
Пашинян назвал Путина президентом Франции 12:07
Совфед одобрил закон о зачислении в вузы детей сотрудников Росгвардии 12:07
Опрос: Почти половина россиян не находит времени на телесериалы 12:02
Смольный попросил возбудить еще одно дело о пожаре на фабрике 11:55
Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования 11:47
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла 11:44
Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма 11:34
В Миннесоте третью ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 12:01
Рубрика: Культура

Куда привели мечты

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 80(8431)
Спектакль "Циолковский" в постановке Бориса Павловича по его же собственной пьесе - это, как рассказали в Театре имени Федора Волкова, "история о русском чуде, о преодолении, о стремлении человека в космос, зародившемся в российской провинции..." Музыкальная постановка о великом ученом, который, несмотря на глухоту, бедность, многочисленные бытовые трудности, непонимание и непризнание своих идей, всю жизнь упорно шел к цели. Его положение белой вороны в сценическом воплощении подчеркивает надетый на нем белый пиджак на фоне общей серо-черной цветовой гаммы.
Зрителям показали, через какие тернии к звездам рвался великий мыслитель, опередивший свое время. Фото: Ирина Штольба Зрителям показали, через какие тернии к звездам рвался великий мыслитель, опередивший свое время. Фото: Ирина Штольба
Зрителям показали, через какие тернии к звездам рвался великий мыслитель, опередивший свое время. Фото: Ирина Штольба

- Мне кажется, что это история, которая всем нам нужна, потому что полет в космос объединяет всех нас, делает братьями, жителями Земли. И не просто жителями, а экипажем космического корабля под названием "Земля". Константин Эдуардович Циолковский - это не просто ученый. Это человек, который нам всем подарил мечту, - говорит о своей постановке и ее главном герое Борис Павлович.

Фото: Георгий Орлов
В обновленном музее Циолковского гости смогут выйти в открытый космос

По словам режиссера, театр всегда интересуют фигуры драматические, а еще лучше - трагические, в которых есть "максимальное натяжение" и где сталкиваются какие-то непримиримые противоречия. Фигура Циолковского как раз из таких: уездный учитель, потерявший слух в детстве, слышит какие-то совершенно неземные звуки и первый говорит о полете в космос не как об отдаленной мечте человечества, а как о недалеком и реальном будущем.

- Циолковский - человек, которого страсть завела очень далеко. Можно сказать, что это история мечты. Для меня слово "мечта" важнее слова "успех", - объясняет Борис Павлович.

Через какие тернии к звездам рвался великий мыслитель, опередивший свое время, зрители понимают, заглянув к нему в Калугу всего на один день - вместе с Дмитрием Менделеевым, с которым теоретик космонавтики много лет переписывался, а также с его главным оппонентом, знаменитым авиатором Николаем Жуковским, не принимавшим идеи Циолковского. И хотя этой встречи никогда в реальности не было, ее, конечно, надо было придумать.

Справка "РГ"

Борис Павлович семь лет возглавлял кировский Театр "На Спасской", в последние годы ставит спектакли в ведущих театрах страны. Лауреат премии "Прорыв". Семь раз его постановки номинировались на национальную премию "Золотая маска". В 2019 году спектакль "Пианисты" по роману К. Бьернстада, поставленный Павловичем в новосибирском Театре "Глобус", стал лауреатом премии в номинации "Лучший спектакль в драме, малая форма". В 2020 году специальной премией жюри "Маски" отмечен его спектакль "Исследование ужаса" (пространство "Квартира", Санкт-Петербург) - "За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы".

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба
Корабли ЧФ проведут стрельбы на фоне прибытия эсминцев США
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты