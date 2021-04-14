Из-под завалов рухнувшей ТЭЦ в Тамбове достали двух человек

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения здания ТЭЦ в Тамбове.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 4.40. В проезде Энергетиков произошло обрушение кровли и верхнего этажа административного здания ТЭЦ. В этих помещениях находилась диспетчерская предприятия и щит управления.

- Спасатели достали из-под завалов двух сотрудников ТЭЦ. Мужчин доставили в больницу, - рассказала представитель управления СК РФ по региону Елена Кярсна.

Основное оборудование предприятия не повреждено, отметили в администрации региона. На месте работают аварийно-спасательные службы, следователи и криминалисты СК, они выясняют причины произошедшего.