Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя

Ученикам столичных школ больше не нужно получить бумажные медсправки и ставить на них печати в поликлинике после болезни или при ограничении физической активности. Все необходимые данные о пропуске занятий и временном освобождении от физкультуры или других предметов их школы получат из единой цифровой платформы "ЕМИАС.Школа", объединившей "Московскую электронную школу" и Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Мнение родителей, учителей и врачей, выяснил корреспондент "РГ".

По статистике, каждый среднестатистический ученик столичной школы в среднем болеет только ОРВИ не реже двух раз в учебный год. Всего в столичных школах, считая дошкольные отделения, учится около одного миллиона человек. Вот и получается, что в среднем в столице во время учебного года врачи были вынуждены выписывать по 2-2,5 миллиона бумажных справок об отсутствии ребенка по болезни и "освобождениях от физкультуры". Это отнимало время. А родителям и школьникам добавляло хлопот: отдал ли он справку или оставил в брюках, которые уже отправили в стирку?

Теперь работа построена так: ученик заболел и обратился в медучреждение, визу о начале болезни ставит в электронную медкарту врач, автоматом эта запись идет в электронный журнал учителя. Во время выписки врач указывает окончание времени лечения и дает рекомендации, например, по сокращению физической активности. Эта информация сразу отображается в электронном журнале учителя МЭШ. Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента образования и наук, правило распространяется на всех детей, и неважно, ходит ли ученик в дошкольное отделение или он уже выпускник. Пользоваться услугой могут все государственные образовательные учреждения, подключенные к системе "ЕМИАС.Школа".

В первую очередь новшество обрадовало врачей. Как рассказала "РГ" главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина, это отличный инструмент, позволяющий экономить время. "По опыту могу сказать, что у бумажных справок есть недостаток - пациенты, особенно дети, могут их потерять, случайно выбросить или испортить. Приходится просить выдать дубликат справки, - рассказывает Каширина. - Переход на цифровой обмен данными между медицинскими и образовательными учреждениями упростит процедуру. Справки из поликлинике в электронном виде в школу или детский сад будут передаваться сразу после приема у врача, без участия ребенка и его родителей".

Но, что важно, возможность получения справки в бумажном виде по-прежнему сохранится, если нужно предъявить её в какой-то организации, которая не подключена к системе "ЕМИАС.Школа". Да и врачу удобно посмотреть всю историю ранее оформленных справок пациента в электронной медкарте. Кроме этого, при обилии таких справок, у врача будет повод задуматься о здоровье ребенка и способах повысить иммунитет".

Как рассказала "РГ" мама ученика 11-го класса школы № 760 имени А.П. Маресьева Елена Алейникова, электронная справка сильно экономит время родителей, ведь ранее приходилось преподавателя уведомлять об отсутствии ребенка по болезни, а потом следить, чтобы ребенок в надлежащем виде предоставлял ее в школу. По словам учителя физкультуры школы №760 имени А.П. Маресьева Анастасии Щербань, учителям и родителям теперь не нужно изображать "испорченный телефон". "Или когда вердикт врача передает родитель, затем классный руководитель и только потом информация о временном запрете на физическую активность школьника доходит до меня", - говорит Щербань.

Что касается мнения школьников, то, как поделился с "РГ" один из учеников ГБОУ №1570 назвавшийся Константином, один минус у справки все же есть - это то, что ее нельзя подделать. "Теперь нельзя будет отлынивать от уроков под видом болезни, - посетовал Константин. - Каждый подобный документ заверяется электронной подписью врача. Если принести просто бумажный вариант, а его не будет в электронной системе, сразу будет понятно, что справка липовая".