Кто и как в Москве учит основам первой помощи

Обычный обед, привычное второе. Вдруг человек резко меняется в лице, в глазах отражается ужас... Тот самый случай, когда кусок "попал не в то горло". Если правильно не оказать помощь в такой ситуации, то человек умрет почти мгновенно.

Даже если ваши навыки пригодились только один раз в жизни - считайте, что вы учились не зря, полагают организаторы курсов экстренной помощи, которые в Москве проводятся на самых разных площадках.

Зачастую от людей, которые находятся рядом с пациентом, когда случилась беда, зависит жизнь человека, рассказали "РГ" в пресс-службе Станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова. Именно поэтому очень важно знать хотя бы базовые принципы спасения. Иначе на ваших глазах может случиться трагедия, а вы окажетесь беспомощным наблюдателем... В одном из супермаркетов Новой Москвы семья с ребенком делала покупки. Обычное дело для выходного. Четырехлетний мальчик от скуки ел конфеты и внезапно поперхнулся. Вокруг было очень много людей, но никто точно не знал, как можно помочь. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, где занимались расследованием инцидента, очевидцы бросились в соседнюю аптеку. Пока продавцы бежали на помощь, мальчик умер.

Это один из самых нелепых и в то же время ужасных сценариев человеческой смерти. Между тем способ спасения в таких ситуациях довольно прост, особенно если есть возможность "отработать" его на практике. Заместителя заведующего отделением неотложной медицинской помощи Наталью Макину мы застали за "спасением" ученика в школе нянь "Бабушка на час" в городском центре "Моя карьера". Это одно из немногих в городе мест, где можно научиться основам спасения. Московская скорая всегда участвует в подобных проектах, помогает оборудованием. "Встаем сзади, - рассказывает Наталья Макина. - Ставим кулак в область пупка и обхватываем ладонью". Далее следует отточенное и выверенное движение вглубь и вверх. Визуально движение не кажется резким, но оно мгновенно вызывает характерный рефлекс. Наталья меняется ролями со студенткой. Теперь "спасать" надо уже самого доктора. Нажатие! Нет, ничего не получается. Неопытный человек рефлекторно приподнимается, а надо было работать руками, а не телом. Но уже в следующую минуту студент исправляется - доктор Макина "спасена"!

Чтобы отточить движения, нужна практика. Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичной станции скорой помощи, московская неотложка готова помогать во всех подобных проектах. Например, в Москве планируется открытие целого центра сертификации домашнего персонала, и там медики готовы участвовать. По словам сотрудников московской скорой, все практические знания оттачиваются на специальных манекенах. А как боязно бывает, когда перед тобой не кукла, а живой человек, да еще и ребенок! "Мы с семьей были в гостях, когда мой средний сын подавился куском рыбы и начал кашлять. В комнате было несколько взрослых людей, и никто не знал, как помочь малышу, - рассказывает на портале столичного департамента труда и социальной защиты населения инструктор по оказанию первой помощи и руководитель НКО "Мария Мама" Екатерина Протопопова о событии, которое сподвигло ее учиться самой и организовать медицинские курсы. - Прошло меньше минуты, когда сын перестал кашлять и начал задыхаться. Абсолютно все, видевшие ситуацию, впали в ступор и шок. Стало страшно. Я пошла в ванну, чтобы умыть ребенка, интуитивно перебрасываю малыша через бортик ванны и делаю несколько выталкивающих движений между лопаток. Через несколько секунд ребенок заплакал, и я поняла, что он может дышать, что инородный предмет вышел".

Иногда всего лишь пара верных движений способны спасти жизнь

Екатерина стала организатором еще одного образовательного проекта - Школы первой помощи детям. Она с коллегами проводит бесплатные семинары для всех желающих, совместно со специалистами департамента труда и социальной защиты населения создала методичку, где описаны самые частые ЧП, в которые могут попасть дети. Одна из самых жутких ситуаций - это потеря сознания, когда ребенок не отзывается. Если это происходит на улице, обычно вас окружает толпа зевак, снимающих на телефон, и просто советчиков. Как рассказывают "РГ" сами организаторы курсов медпомощи, зачастую среди наблюдателей не бывает ни одного человека, кто догадался бы вызвать скорую. Это не из-за равнодушия, это от растерянности. И наша задача привести людей в чувство. Слова "вызовите скорую" не сработают, они направлены "в воздух". Нужно обязательно обратиться к кому-то персонально: девушка в синем, мужчина в пальто - вот именно вы вызовите! Во многих фильмах и YouTube-роликах спасатели подносят зеркало ко рту пострадавшего, чтобы определить, есть ли дыхание. Но обычно зеркала-то под рукой и нет, говорит Наталья Макина. Нужно наклониться ухом и носом к пострадавшему и слушать дыхание, смотреть, поднимается ли грудная клетка. Если дыхания нет, нужна экстренная сердечно-легочная реанимация. Нужно надавливать на грудину основанием одной руки или обеими руками в положении "замок". Нужно стараться делать по два нажатия в секунду, потому что не каждое движение оказывается эффективным. Искусственное дыхание делается так: запрокидывается голова пострадавшего, зажимается его нос - и делаем два вдоха. Как только дыхание появится, пациента надо уложить на бок и следить за его состоянием до тех пор, пока не приедут врачи.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Обо всем, что происходит, важно грамотно сообщить диспетчеру скорой. Вопросы задают не из любопытства, рассказывает Наталья Макина. Специалисту нужно определить, какую именно бригаду и с каким оборудованием отправить на выезд.

Кстати

Что нужно сообщить диспетчеру скорой помощи

Есть ряд стандартных вопросов: что случилось, ФИО больного и его возраст, если вам это известно. Но также важны и другие пункты. Обязательно сообщите:

- номер телефона, с которого звоните;

- четкие ориентиры места, где находится больной. Бригада должна знать, как быстрее подъехать;

- фамилию вызывающего.

Четкие и полные ответы помогут бригаде скорой быстрее приехать к больному или пострадавшему. Следует указывать пути подъезда к вашему дому, если они затруднены (ремонт дорог, к примеру). Если происшествие произошло не в квартире, то следует указывать точные ориентиры и пути подъезда! При возможности организовать встречу прибывшей бригады и указать, где и кто бригаду будет встречать.

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