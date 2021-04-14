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14.04.2021 10:14
Рубрика: Общество

Московская скорая помощь запустила виртуальный тур по своим машинам

Текст: Любовь Проценко

Московская скорая помощь запустила виртуальный тур по своим машинам. Каждый желающий может познакомиться с новым проектом - достаточно просто зайти на сайт www.mos03.ru и перейти по ссылке с баннера.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Главная цель нашего виртуального проекта заключается в том, чтобы наглядно показать и рассказать жителям столицы, что машины московской скорой помощи оснащены всем необходимым для спасения жизни горожан. Надеюсь, что наш новый образовательный проект будет полезен и востребован как для жителей нашего прекрасного города, так и для будущих студентов медицинских университетов или колледжей", - рассказал Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

На московской скорой помощи - 16 профилейвыездных бригад, оснащенных самым современным оборудованием. В основном все выездные бригады столицы делятся на 3 группы: общепрофильные, специализированные и специализированные экстренные консультативные бригады скорой медицинской помощи.

Подробнее познакомиться с общим устройством автомобилей скорой помощи можно по адресу: https://foto-g.org/swf/sccc6.html

Узнать, например, зачем в машинах скорой находится инфузомат и шприцевой насос, когда подключают капнограф, что показывает транспортный монитор и многое другое.

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