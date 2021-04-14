Театр "Современник" 15 апреля начинает праздновать 65-летие. Какой масштаб примет этот юбилей? Какой он - новый "Современник" сегодня? О премьерах и реконструкциях событий прошлых и будущих лет "Российской газете" рассказал художественный руководитель театра, режиссер Виктор Рыжаков.

Чем серьезнее наследие, тем его сложнее сохранить, - это ваши слова. А как рассказать о великом наследии за один вечер?

Виктор Рыжаков: Первая особенность юбилейного праздника заключается в традиции "Современника" - не ограничивать событие одним днем. Начинается все 15 апреля, потому что в ночь с 14-го на 15 апреля как раз состоялся первый спектакль "Вечно живые" тогда ещё Студии молодых актеров, поэтому именно этот день считается днем рождения "Современника". Сами создатели театра когда-то так решили. Это компания отважных выпускников школы-студии последних лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Виктор Сергачев и Лилия Толмачева. Коллективная память зафиксировала именно эти имена. Они были группой, заложившей первые "кирпичи" будущего театра. Редко сегодня вспоминают, хотя это известный факт, что в этой компании у истоков замысла был и Анатолий Эфрос. Они с Олегом Ефремовым были старшими и их идеологическое лидерство было безусловным, будущие великие режиссеры слушали и доверяли друг другу . И планы строили совместные - но разошлись на простом, хотя и на очень принципиальном вопросе. Ефремов говорил о коллективе и коллективном строительстве: главное - построить новый театр, организовать своё новое дело, не похожее на других, со своим особенным языком. А Эфрос ставил акцент на том, что нужно делать спектакли - "вот что самое главное". В этом они расходились.

А вы с кем, ближе к кому - к Эфросу или Ефремову?

Виктор Рыжаков: Наверное, я все-таки больше по строительному делу... Всегда хочется сделать не просто спектакль, а что-то заложить на будущее, на перспективу! Основу взаимных связей, отношений, которые пригодятся потом. Не одним днем живем. Начиная репетировать любой новый спектакль, всегда продолжаю то, что для меня кажется самым важным во всей жизни, о чем невозможно не говорить… И вот, возвращаясь к особенностям традиции театра: никогда "Современник" не укладывался в один день - начинали представлять праздничные события с 15 апреля, а заканчивали 15 мая, когда уже на Чистых прудах начиналось настоящее лето. Так что ничего удивительного: в этом году на юбилейные события отводим традиционный месяц и еще чуть-чуть!

Все-таки уточню: юбилей - на месяц или на весь год?

Виктор Рыжаков: Да, программа рассчитана у нас на целый юбилейный год. Но ближайший месяц - месяц самых активных событий. Пятнадцатое встретим в работе и представим зрителям премьеру, спектакль Владимира Панкова по одноименному роману Сомерсета Моэма "Театр". В спектакли заняты корифеи театра: Елена Миллиоти, Виктор Тульчинский, Владимир Суворов и другие замечательные артисты театра. И также представим совсем юное поколение, на сцене будет почти полсотни человек... В заглавной партии в роли Джулии - народная артистка Елена Яковлева. Принципиально для нас - отмечать день рождения в работе, в которой участвует весь театр. Еще важно, что на сцену выйдут люди разных поколений: старейшие артисты театра и молодежь, последний выпуск Школы-студии МХАТ...

В свой день рождения театр порадует зрителей премьерой спектакля "Театр" в постановке Владимира Панкова. Фото: Даниил Примак

Мне близка логика основателей театра - невозможно всё важное вместить в один день. Большая ответственность перед зрителями. Кроме премьеры у нас задумана большая выставка в Музее современного искусства. Совместно с Василием Церетели и его командой мы придумали проект "Современник. Начало", который осуществляет Алексей Трегубов как художник-куратор. На месяц история "Современника" поселится в здании музея на Гоголевском бульваре. Выставка посвящена первым десяти годам жизни "Современника", когда закладывался сам фундамент театра, сумевшего прожить 65 лет. Как всеми признано - счастливых лет. Никогда не было проблем со зрителем, залы всегда были полны. Этому феномену -как серьезно было "заквашено" дело - и будем следовать. А в Музее современного искусства - в семи комнатах разместится история семи первых спектаклей "Современника".

В Музее современного искусства в семи комнатах разместится история семи первых спектаклей "Современника"

Когда откроются эти семь "исторических" комнат?

Виктор Рыжаков: К 27 апреля, поэтапно. Это не просто выставка, а перформативный проект. Мы соединяем историю театра и художников современного искусства, которые преломляют взгляд на "Современник" через время. Параллельно с инсталляциями художников будут звучать аудиозаписи, в воссозданном пространстве маленькой сцены будут идти реальные репетиции театра с участием наших актеров. Поэты современниковские (а они у нас крутые!) будут проводить творческие вечера. Артисты будут читать Чехова в продолжение замечательного "антивирусного" проекта "Доктор Чехов". А группа молодых артистов с драматургом Олжасом Жанайдаровым и режиссером Еленой Ненашевой займутся реконструкцией худсовета легендарного спектакля "Макбет", который был не принят худсоветом и так не вышел. Там так много важного из нашей истории.

На протяжении всего этого года в театре работает режиссерско-драматургическая лаборатория "Семь" (по числу основателей). Молодые режиссеры, драматурги, молодая гвардия ребят и труппа театра одной командой будут создавать пьесы, что-то мы увидим на сцене. Одна из работ называется реконструкция - это исследование исторического отрезка жизни театра, в котором воссоздаются сегодняшним языком театральные события тех лет - и вдруг открываются метаморфозы и наших дней, и нашего прошлого.

Дебют в кино Олега Ефремова - фильм "Строится мост", в котором была занята вся труппа театра, тоже будет демонстрироваться в рамках выставки-инсталляции. Вообще это очень большой серьезный проект для нас, он будет открыт до 1 июня.

Следующая история юбилейной программы - создание документального видеоархива театра под руководством Владимира Раевского , фиксация свидетелей о том, как рождался "Современник" и как закладывалось его будущее! Так важны документированные тексты тех лет. Все были принципиальны и честны друг перед другом. Они мечтали о театре, который не будет пафосным, но будет искренним, не будет на котурнах, но позволит доверительно общаться со своим зрителем, будет говорить на языке, понятном и близком современному человеку. И "Современник" восстанавливал такое равновесие в театре, и рождался как театр современной драматургии, театр, говорящий на языке своего времени.

Виктор Рыжаков: Мечта создателей театра - о "жизни человеческого духа" - остается нашим главным делом. Фото: Даниил Примак

Пятьдесят шестой - год открытия театра, начало "оттепели". Вы пришли в "Современник" в 2020-м, в разгар пандемии, когда вся жизнь вдруг переместилась в интернет. Общение онлайн -это и есть теперь понятный всем новый язык "современников", театра и зрителя?

Виктор Рыжаков: Этот опыт уже никуда не денешь. Для молодежи это одно из главных средств повседневной коммуникации, и диджитал-программы, связанные с новой реальностью, определяют уже завтрашний день театра. Для меня всегда это было интересно, но никогда не было главным. Это часть реальности, в которой мы живем, избежать ее невозможно никому, и театру тоже. Пандемия просто не оставила нам выбора: без новых технологий нельзя было даже связаться друг с другом. А так как все хотели продолжать работать, то и фантазия стала работать на всю катушку. Опыт интересный. Сейчас есть технологии, когда можно чувствовать даже запахи того, что видишь на экране. Но все же наша цель - чтобы не пропало ощущение реальной жизни, протекающей здесь и сейчас. Мы придумали себе программу "Будущее в прошлом/ Future in the past". Для того, чтобы возвращаясь к традициям первых десяти лет театра, - понять, с чего все началось, как это было придумано, как было сделано. Ведь это не легенды, не мифы - как в "Современник" ломились, как зрители висели на люстрах, ночами стояли в очередях за билетами... Что их сюда влекло? Нам бы очень хотелось, чтобы мечта от создателей театра - о "жизни человеческого духа" - осталась нашим главным делом, ради чего и мы не зря ломаем копья...