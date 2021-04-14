Москвичи пережили самую теплую ночь с начала года

Ночь с 13 на 14 апреля в Москве стала самой теплой с начала 2021 года. Минимальная температура воздуха составила +11,6 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По его данным, минимальная температура в городе составила +11,6 градусов, по области столбик термометра не опустился ниже +7. Подобный температурный фон соответствует середине июня.

В среду, 14 апреля, по данным Метеобюро Москвы и области, погода продолжит баловать горожан. Днем воздух прогреется до +22...+23. Ветер - до 8 м/с. Содержание кислорода - в пределах нормы.

Если прогноз по температуре оправдается, будет побит еще один рекорд. Действующий рекорд был поставлен 14 апреля в 1962 году - 20,8 градуса выше нуля.