Новости

Юрий Борисов: В России настали времена агрессивной промышленной политики 13:19
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году 13:11
Видеотрансляция: Путин проводит заседание попечительского совета РГО 13:10
Песков ответил на вопрос о проведении "Бессмертного полка" 12:59
Петербургские медики рассказали, как распознать "желудочный ковид" 12:58
Чернышенко: В России готовится новая госпрограмма по научному развитию 12:56
В Москве начался пыльцевой дождь 12:56
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан 12:48
В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 11 тысяч актов 12:45
Компания Sony показала смартфон за 100 тысяч рублей 12:45
О долгах россиянам расскажет робот Макс 12:43
Начинается реставрация комплекса Симонова монастыря в Москве 12:41
В московском метро пассажир на путях остановил поезда 12:37
Володин назвал освоение космоса российским преимуществом 12:30
В Тамбове возбудили дело после обрушения здания ТЭЦ 12:21
Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег сделал предзаказ на "Спутник V" 12:19
На Парад в Петербурге пустят только с отрицательным тестом на COVID-19 12:12
Пашинян назвал Путина президентом Франции 12:07
Совфед одобрил закон о зачислении в вузы детей сотрудников Росгвардии 12:07
Опрос: Почти половина россиян не находит времени на телесериалы 12:02
Смольный попросил возбудить еще одно дело о пожаре на фабрике 11:55
Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования 11:47
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла 11:44
Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма 11:34
В Миннесоте третью ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 12:41
Рубрика: Общество

Начинается реставрация комплекса Симонова монастыря в Москве

Текст: Владимир Емельяненко

Начались подготовительные работы к реставрации двух памятников архитектуры в Москве - звонницы начала XX века на Бауманской и строений комплекса Симонова монастыря XVI-XVII веков. Об этом сообщают сайт Мосгорнаследия и сайт Русской православной церкви.

Фото: vk.com/mosconline24
Москвичи просят сохранить старинное здание близ Новодевичьего монастыря

"Колокольня храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице находится в аварийном состоянии. - сказал руководитель департамента Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - По полученным данным реставраторами разработан проект реставрации. Все работы будут проводиться под контролем специалистов".

Еще один памятник архитектуры, где начались подготовительные работы - комплекс Симонова монастыря. Этот памятник - объект культурного наследия федерального значения. Реставраторам предстоит провести научно-исследовательские работы по восьми строениям обители, возведенным в XVI-XVII веках. Это новая и старая трапезные, солодёжня, палаты, три крепостные башни - Дуло, Кузнечная и Солевая. Так же будут восстановлены часть монастырской стены с воротами.

С 2011 года в Москве отреставрировали более 1500 объектов культурного наследия, из них более 100 - в 2020 году.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба
Корабли ЧФ проведут стрельбы на фоне прибытия эсминцев США
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии