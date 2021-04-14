Начинается реставрация комплекса Симонова монастыря в Москве

Начались подготовительные работы к реставрации двух памятников архитектуры в Москве - звонницы начала XX века на Бауманской и строений комплекса Симонова монастыря XVI-XVII веков. Об этом сообщают сайт Мосгорнаследия и сайт Русской православной церкви.

"Колокольня храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице находится в аварийном состоянии. - сказал руководитель департамента Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - По полученным данным реставраторами разработан проект реставрации. Все работы будут проводиться под контролем специалистов".

Еще один памятник архитектуры, где начались подготовительные работы - комплекс Симонова монастыря. Этот памятник - объект культурного наследия федерального значения. Реставраторам предстоит провести научно-исследовательские работы по восьми строениям обители, возведенным в XVI-XVII веках. Это новая и старая трапезные, солодёжня, палаты, три крепостные башни - Дуло, Кузнечная и Солевая. Так же будут восстановлены часть монастырской стены с воротами.

С 2011 года в Москве отреставрировали более 1500 объектов культурного наследия, из них более 100 - в 2020 году.