Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечился еще 1751 пациент

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровел еще 1751 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 964 837 человек.

Выявлено 1837 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 991 человек. В столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.