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14.04.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

Неточности перевода

Педагог отсудила компенсацию за неправомерное уголовное преследование
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 80(8431)
Родители детей, имеющих проблемы со слухом, активно поддерживали в суде любимого педагога Ларису Шельбах. Фото: Ирина Трофимова Родители детей, имеющих проблемы со слухом, активно поддерживали в суде любимого педагога Ларису Шельбах. Фото: Ирина Трофимова
Родители детей, имеющих проблемы со слухом, активно поддерживали в суде любимого педагога Ларису Шельбах. Фото: Ирина Трофимова

Суд в Ярославле взыскал в пользу бывшего директора ярославской школы-интерната N 7 для глухих и слабослышащих детей Ларисы Шельбах 600 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный ей неправомерным уголовным преследованием. Педагог-дефектолог высочайшего уровня, отдавшая седьмому интернату и глухим детям всю свою жизнь, три года находилась под следствием и судом и до сих пор вынуждена отстаивать свои профессиональную честь и доброе имя.

О том, как в один миг уважаемый человек превратился в обвиняемого и нерукопожатного, "РГ" писала не один раз. Осенью 2017 года три хулигана из седьмого и восьмого классов школы-интерната помочились в бачок с питьевой водой в школьной столовой, из которого потом пили дети и учителя. Вызванные к директору школы 15-16-летние подростки свою вину не отрицали и объяснили, что врачи советуют пить мочу в лечебных целях. Чтобы предметно показать, что так делать ни в коем случае нельзя, им было предложено попробовать свою урину самим.

Фото: Ekaterina Grub
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- Никакого принуждения не было. Я была уверена, что дети никогда на это не пойдут, но они совершенно спокойно это сделали, - рассказывала тогда потрясенная директор Шельбах.

Два парня жидкость чуть пригубили, третий пробовать не стал. На том инцидент и был бы, вероятно, исчерпан, но в тот же день в аппарат регионального детского омбудсмена поступил сигнал об унижающих человеческое достоинство методах воспитания. Плохо проверенная информация о педагоге, якобы заставляющем детей пить мочу, была размещена в соцсети, вызвав бурю возмущения в обществе, за которой последовало немедленное увольнение директора интерната с должности и возбуждение против нее уголовного дела по статье 156 УК РФ "в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением".

Но если областной департамент образования за уважаемого специалиста не вступился, то родители ребятишек, имеющих проблемы со слухом, даже создали в соцсети группу поддержки любимого педагога и проводили акции в ее защиту. К их коллективной радости, 10 июля 2019 года мировой судья судебного участка N 2 Ленинского судебного района Ярославля подсудимую полностью оправдал. Но до победы, как оказалось, было еще очень и очень далеко.

До сих пор бывшему директору Ларисе Шельбах, доброе имя которой оказалось запятнано, извинений никто не принес

На этом процессе цинично похулиганившие парни дружно попросили у Ларисы Вениаминовны прощения. Однако прокуратура приговор обжаловала, и все закрутилось по новой: районный суд решение мирового отменил и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Второй состав пришел в итоге в тому же выводу, что и первый: Шельбах невиновна. Но и повторный приговор оказался опротестован. Однако эту жалобу прокуратуры районный суд - вышестоящая инстанция для мирового - оставил уже без удовлетворения, а оправдательный приговор без изменения, и он вступил наконец в законную силу. Через три года после возбуждения дела и через полтора года после признания человека невиновным!

Кстати, случилось это в октябре прошлого года, но до сих пор бывшему директору школы-интерната, жизнь которого оказалась сломана, а доброе имя запятнано, извинений никто не принес.

В прокуратуре Ярославской области на запрос "РГ" ответили, что "в соответствии с установленным порядком прокурор района, который поддерживал обвинение, направляет реабилитированному лицу соответствующее письмо". Но когда это случится, в ведомстве не сообщили.

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- Никаких извинений ни от кого не поступало, это безобразие, конечно! - возмущена адвокат Шельбах Галина Старостина. - Потому что люди сочувствуют Ларисе Вениаминовне, поддерживают ее, уважают как высококлассного специалиста, но в связи с этим делом она не может пока восстановить ни уровень своих доходов, ни уровень востребованности. Ситуация, когда по отношению к ней люди действуют с оглядкой, "как бы чего не вышло", пока, к сожалению, присутствует. Я уж не говорю о здоровье, которое из-за уголовного преследования было серьезно подорвано.

Сегодня Лариса Шельбах продолжает бороться за свои права. По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, в декабре 2020 года она обратилась в Ленинский районный суд Ярославля с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности. 25 марта нынешнего года иск был удовлетворен частично: в пользу педагога с Минфина РФ взыскана компенсация морального вреда в 600 тысяч рублей. Истица и ее защита намерены это решение обжаловать, поскольку, по их мнению, назначенная компенсация далеко не равна причиненном ущербу.

Компетентно

Галина Старостина, адвокат:

-У следствия не было навыка работы с глухими детьми, понимания, как их нужно допрашивать, чтобы они четко представляли, о чем с ними говорят. Все полагались на сурдопереводчика, а перевод, как выяснилось позже, был далеко не точным. Это повлекло дальнейшее недопонимание и усугубление ситуации, потому что многие понятия, слова обозначаются жестами одинаково. Анализируя протокол осмотра места происшествия, мы, например, выяснили, что следователи приехали в интернат ночью, разбудили детей и допрашивали их с участием... ночной няни, не владеющей навыками сурдоперевода на профессиональном уровне.

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