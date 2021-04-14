Под Липецком сгорела приехавшая на тушение пожарная машина

Специализированный КамАЗ, принадлежащий МЧС, полностью уничтожен огнем на ландшафтном пожаре под Липецком.

Пожарная машина приехала тушить возгорание сухой травы на площади 8,5 гектара в Липецком районе. Пока спасатели доставали рукава, сильный ветер подогнал огонь к автомобилю, и его охватило пламя.

Люди успели убежать, никто не пострадал. Но машина полностью сгорела.

По данным ГУ МЧС по региону, за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 152 загорания сухой травы общей площадью более 64 гектаров. В регионе введен особый противопожарный режим