На улице Саратовской жил старичок. По утрам он ходил через дорогу в гастроном и покупал там колбасу - кормить дворовую собаку. Колбаскин - так звали деда во дворе - с собакой и гулять ходил, без всяких поводков. Сейчас он снова гуляет по улицам - уже на картинах Андрея Репникова.

Художник Андрей Репников. Фото: Александр Корольков

Андрей называет себя и своих ровесников "поколением с ключом на шее": в 60-70-е еще не было магнитных замков на дверях подъездов. И ностальгирует по старой Таганке со звенящими трамваями и дворниками, в 6 утра сметающими пыль с тротуаров. Вернувшись в 1984-м из "горячей точки", он обнаружил в себе талант плакатиста, работал художником-оформителем. А нашел себя на улице. Знакомый художник подарил в 90-м четыре листа оргалита 9х12 с наклеенным холстом, кисти, краски и показал, как писать пейзажи. Андрей попробовал. Поехал с тем, что вышло, на Арбат.

- Погулял, вернулся - а мне художники, которых попросил посторожить эти пейзажи, протягивают деньги: все продалось.

Смешивать краски и строить пропорции он учился на ходу, брал заочные уроки у классиков в Третьяковке ("до сих пор не понимаю, как Шишкин мог на одну кисть целую палитру набирать!") и современников: на Арбате в начале 90-х собрались художники со всей страны. И писал - взахлеб, не успевая переносить на холст пришедшие в голову сюжеты. В Заочный народный университет искусств Андрея взяли сразу на 4-й курс. Учить его, прошедшего школу всепогодного Арбата, было уже нечему.

На Арбате посмеивались над наивностью сюжета, но потом примолкли...

...Дедушка с дворняжкой на поводке, сыпется снег, и все. У Колбаскина в городе всегда зима. На Арбате посмеялись над наивностью сюжета, но скоро примолкли. Парочку стали спрашивать - и дедушка у Андрея взял в руки зонт, стал собирать вокруг себя других собачек, играть с ними, те полезли за кошками на дощатые заборы - как на улицах его детства. Дед одевал телогрейку и гнал метлой галок по улицам уютного двухэтажного городка мимо вывесок "Гастроном", "Колбасы", "Ломбардъ", тумб с афишами...

"К благовесту. Чижика купили". Фото: Из личного архива Андрея Репникова

Репников назвал серию "Колбаскин и другие" и начал селить в свой городок замеченных им на московских улицах новых героев: "ботаника" в футбольных воротах из двух портфелей, грузина в кепке, упавшего на улице с букетом тюльпанов, пожилые парочки, мамаш с детьми... А вот снова дворник: треух, связка сосисок на метле, от них не отрывает глаз дворняга - этот сюжет, по словам художника, ему приснился.

Тем временем

А в деревне Пузиково всегда лето

Вот у пузяков, жителей "Деревни Пузиково", которую придумал Репников, всегда лето. В детстве Андрей часто отдыхал у бабушки в маленькой, всего в 12 домов, стоявшей на отшибе деревне.

- Сядешь на траву во дворе и наблюдаешь - за бабушкиными котами, коровами, поросятами, - вспоминает он. - Протянешь руку, а на нее стрекоза села. Кошка сзади подкралась - и цап стрекозу!..

Репников в "Деревне Пузиково", как всегда, дополняет реальность: собаки тут летают на самолетах, поросята влюбляются в галок, ежи собирают букеты любимым. Вот "Спуск ошеломительный": по деревне несется драндулет, управляемый собакой в летном шлеме, - мимо поросят на дереве с баяном, морковки с дом величиной и дома под вывеской "Клуб всего изящного". Эту серию Репников не случайно называет "Лечебные картины": ты и вправду успокаиваешься, глядя на них, - как и на начатые серии с Винни-Пухом и его друзьями, гномами, героями сказки про Буратино...

Андрей давно ушел с Арбата: он участвует в выставках, его пейзажи, городские виды, исторические и современные, висят в посольствах, деловых центрах, офисах серьезных компаний, он выполняет крупные частные заказы. Пусть о нем не пишут высоколобые критики, но в хобби-гипермаркетах "Леонардо" продаются пазлы и вышивки со стариком Колбаскиным, которого - уже не им написанного! - Андрей часто встречает и на уличных распродажах в Измайлово, и на Арбате, а коллекционеры из России и заграницы заказывают Репникову все новые сюжеты про Колбаскина и пузяков.

- Доброта, наивность уходят в прошлый век, мир сегодня жесткий, стремительный, рациональный, не оставляющий времени на чувства и эмоции, - рассуждает художник. - Идешь по нему, и вдруг, как вспышка, - эти смешные сюжеты из детства. Как мой любимый мультик "Варежка".

"Влюбленный поросенок" - сценка из жизни обитателей Пузикова. Фото: Из личного архива Андрея Репникова

Визитная карточка

Андрей Репников: от винтовки к мольберту

Родился в Москве в 1963 г., окончил физматшколу, училище связи, занимался в стрелковом клубе ДОСААФ. 1982-1984 гг. - служба в армии. Живописью занимается с 1990 года. Учился в Заочном народном университете искусств (ЗНУИ). Автор художественных серий "Колбаскин и компания" (Белая серия), "Жители деревни Пузиково". Картины находятся в частных коллекциях, музеях, посольствах, в мэрии Москвы, центральных офисах МВД, ФСБ, крупных компаний.