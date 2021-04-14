Суд отказал следствию в аресте оправданного ранее коммерсанта Аверьянова

Пресненский районный суд Москвы отсрочил вопрос об аресте Ильи Аверьянова, оправданного по делу об убийстве. Ранее Следственный комитет направил ходатайство об избрании ареста в отношении коммерсанта Аверьянова.

Суд попросил у следствия дополнительные обоснования ареста и отложил заседание. Сегодня суд вновь собрался, но дополнения его, похоже, не очень убедили, и суд ограничился мерой пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 12 июня 2021 года.

Определенные действия - это запрет покидать жилое помещение с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, вести переговоры с использованием любых средств, в том числе через интернет (за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи и иных служб).

Напомним, вчера стало известно, что столичные следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Мужчину ранее присяжные оправдали по делу об убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года.

Новое уголовное дело возбуждено спустя четыре года по статье "покушение на убийство двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью". Аверьянову вменяют покушение на убийство троих человек. Один из них - пристав, остальные, по слухам, коммерсанты, имеющие свой интерес в получении фабрики.

По мнению защиты Аверьянова, новое уголовное дело - это месть оппонентов за оправдательный приговор.