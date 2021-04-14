Убийца ветерана в Воронеже получил 19 лет

Воронежский суд признал 31-летнего жителя Астраханской области виновным в убийстве 89-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Преступление было совершено в 2015 году, преступника нашли четыре года спустя, сообщили в региональном управлении СК.

Суд установил, что 25 июля 2015 года двое мужчин вломились в дом пенсионерки. Один из злоумышленников, 22-летний житель Воронежа был знаком со старушкой - она открыла ему дверь и без опаски впустила гостей. Те стали требовать деньги. Получив отказ, избили и задушили женщину, забрали из квартиры две юбилейные медали и ушли.

Воронежца задержали через несколько дней и через год приговорили к 19 годам лишения свободы. Его подельник более четырех лет скрывался и был задержан лишь в декабре 2019 года.

- Он не признал вину, но следствие собрало исчерпывающие доказательства, - рассказал руководитель Левобережного отдела СК Матвей Сладких.

Мужчина приговорен к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.