В Москве автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Автобус врезался в фонарный столб на Марксистской улице в Москве. В результате ДТП пострадали 10 человек. С маршрута сошел автобус №901.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, что и стало причиной ДТП.

"Пострадали девять пассажиров и водитель - он зажат", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В результате инцидента в районе дома 4 произошел разлив топлива. Однако возгорания не последовало, горючее вещество смывают специалисты.

Медики оказывают помощь пострадавшим.