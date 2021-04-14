В Калуге подвели итоги работы "Красного Креста"

14 апреля глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в ХХVI отчетно-выборной конференции Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"

На конференции были подведены итоги работы организации с 2016 по 2021 год. Основными направлениями деятельности в отчетный период были:

- медико-социальная помощь одиноким престарелым гражданам;

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- распространение норм Международного гуманитарного права среди населения.

Благодаря поддержке министерства труда и социальной защиты Калужской области и управления социальной защиты города Калуги удалось сохранить Службу милосердия по социально-медицинскому обслуживанию одиноких пенсионеров на дому в 14 районах области и городе Калуге.

Создан постоянный состав квалифицированных работников службы милосердия из 44 медсестер. Два сотрудника службы имеют звание "Заслуженный работник здравоохранения Калужской области", шесть работников - имеют высшее образование по специальностям психолог, специалист по социальной работе.

Ежегодно в Калуге и 14 районах области пенсионерам и инвалидам оказывается более 200 тысяч медико-социальных, психологических, бытовых и других услуг.

С 2016 года продолжается реализация совместной программы Красного креста и областной станции переливания крови по пропаганде донорства.

Адресную социальную помощь в виде постельных принадлежностей и предметов гигиены получили более 160 семей на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

В период пандемии сестры милосердия Красного Креста оказывали поддержку не только обслуживаемым больным, но и другим социально незащищенным категориям граждан.

"Региональным и городским отделениями Красного Креста проводится огромная работа по поддержке нуждающихся, выстроено конструктивное взаимодействие со всеми органами власти, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Муниципалитет выделяет необходимые средства для финансовой поддержки организации, помощь оказывают многие неравнодушные люди, представители бизнеса и общественных организаций. Руководству области и города удалось поддержать и сохранить Калужский Красный Крест даже в самые трудные годы, сотрудникам организации хватило терпения и сил, чтобы продолжать свой нелегкий труд, не оставить без помощи пациентов. От всей души благодарю вас и желаю крепкого здоровья, энергии, новых успехов и достижений!"

Работа регионального отделения была признана удовлетворительной. Кандидатура Светланы Антоновны Ожеговой, 44 года возглавлявшей региональное отделение, была рекомендована для присвоения звания "Почетный председатель Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

Председателем регионального отделения была избрана Лариса Пахомова. Сотрудники Красного Креста были награждены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.