В московских парках открываются пункты проката спортинвентаря

Посетители парков могут взять в аренду велосипеды, электросамокаты, гироскутеры, ролики, скейтборды и многое другое. Всего открыто 32 пункта на территории 20 столичных парков. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, сейчас можно воспользоваться услугами 32 пункта проката в 20 парках, а к лету еще 20 откроют на территории шести зон отдыха. Для безопасности гостей после каждой поездки проводится дезинфекция поверхностей спортивного инвентаря, а персонал работает в масках и перчатках.

Так, в Измайловском парке уже можно воспользоваться услугами шести пунктов проката. Они работают в ежедневном режиме с 11:00 до 20:00. В аренду можно взять велосипеды, электромобили и веломобили. Взрослый велосипед можно арендовать за 300 руб/час, а подростковый веломобиль за 400 руб/час. Посетители пенсионного возраста, инвалиды I, II и III групп, ветераны боевых действий имеют право на скидку в 50% на прокат велосипедов и веломобилей.

В парке "Фили" и парке 50-летия Октября открыты по два проката, еще один - в парке Олимпийской деревни. На этих точках можно покататься на электромобилях, веломобилях и велосипедах, сигвеях, трициклах, электросамокатах и даже на гольф-карах. Самокаты можно арендовать за 200 руб/час, трициклы обойдутся в 500 рублей за 20 минут, а взрослый велосипед - 300 руб/час. Гольф-кар обойдется в 3000 рублей за 30 минут или 5000 рублей за час. Многодетным семьям, ветеранам боевых действий предоставляется скидка в 30%. Все прокаты работают с 10:00 до 22:00.

С 15 апреля откроются прокаты в Парке Горького. Стоимость аренды самоката начинается от 250 руб/час, на 50 рублей дороже велосипед. Также арендовать можно веломобиль, ролики, лонгборд и прочее. Скидка 30% предоставляется в будние дни инвалидам, многодетным, ветеранам военных действий, пенсионерам. Прокаты будут работать с 10:00.

В парке "Сокольники" 10 апреля открылся первый пункта проката - на пересечении главной аллеи и сокольнического круга. Еще три начнут работать с 1 мая. Взять в аренду можно велосипеды, самокаты, веломобили, электромашинки и гироскутеры. Велосипед обойдется в 350 руб/час, а гироскутер - в 300 рублей за 30 минут. Предусмотрены льготы для многодетных семей, инвалидов I и II группы.

Время работы всех пунктов проката в будние дни - с 10:00 до 21:00, а в выходные - с 10:00 до 22:00.

Таганский парк откроет пункты проката 16 апреля. Здесь можно арендовать детские электромобили с дистанционным управлением или без него. Стоимость аренды электромобиля - 300 рублей за 10 минут. Скидку 30% предоставят для детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов ежедневно, включая праздничные дни.

В музее-заповеднике "Царицыно" пункты проката заработают 1 мая. Здесь прокатом смогут воспользоваться только дети и подростки, взрослым людям нельзя передвигаться по территории на этих видах транспорта, так как пейзажный парк в Царицыне - памятник садово-паркового искусства конца XVIII - начала XIX веков, и в нем нет велодорожек. Дети и подростки смогут взять в аренду веломобили, детские и подростковые велосипеды, беговелы, фэтбайки, самокаты и детские электромобили. Пункты проката в Царицыне совмещены с лодочными станциями, их всего три: на Нижнем, Верхнем и Среднем царицынских прудах.

Пункты проката предусмотрены и на территории других парков. Например, в парке "Красная Пресня" можно покататься на электромобилях и веломобилях. Ближе к лету появятся велосипеды, сигвеи, самокаты и другое. Стоимость проката: веломобиль - 300 рублей за 30 минут, электромобиль - 300 рублей за 10 минут. Льготы: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам боевых действий, детям сиротам - скидка 30%.

В Саду им. Н. Э. Баумана арендовать можно веломобили, велосипеды и детские электромобили. Также можно бесплатно подкачать колёса на велосипеде или мяч. Помогут в прокате и с мелким техобслуживанием. Например, помогут смазать подшипники, педали, или подкрутить что-нибудь. Работает прокат с 11:00 до 19:00 (по погодным условиям, в дождь не работают). Стоимость проката: велосипеды - от 250 рублей за 30 минут, детские электромобили и квадроциклы - 250 рублей за 5 минут, веломобили - 400 рублей за 30 минут. Льготы: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам боевых действий, детям сиротам, пенсионерам - скидка 20%.

В Бабушкинском парке в прокат можно велосипеды, детские веломобили и электромобили, детские квадроциклы. График работы: в будние дни - с 11:00 до 19:00, в выходные - с 10:00 до 20:00. Стоимость проката: взрослый велосипед - от 200 руб/час, детский веломобиль - от 200 рублей за 30 минут. Льготы: для детей с ограниченными возможностями (от 3 лет) предусмотрена бесплатная выдача инвентаря в пункте проката в любой день месяца. Опекаемым детям, детям из многодетных семей (от 3 лет), пенсионеров, ветеранам боевых действий, инвалидам I, II, III групп предоставляется скидка 50% скидкой ежедневно.

Также прокаты есть в Cквере по Олонецкому, в Ландшафтном парке "Митино", в Перовском парке, в усадьбе Воронцово, в Лианозовском парке, в Гончаровском парке, парке "Дубки" и "Ангарские пруды", в парке "Кузьминки" и других. У всех них график работы: в будние дни - с 11:00 до 20:00, с 10:00 до 21:00 - в выходные дни. Стоимость проката: велосипед 350 руб/час, самокат 250 руб/час, веломобиль 350 руб/час. Льготы: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам боевых действий, пенсионерам предоставляется скидка 30% в будние дни.