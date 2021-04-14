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14.04.2021 15:46
Рубрика: Общество

В Москве наблюдается эффект "погоды в пустыне"

Текст: Сергей Жуков
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Эффект "погоды в пустыне" наблюдается в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве начался пыльцевой дождь

По его словам, такое явление спровоцировано выносом сухого воздуха с юго-востока. Накануне относительная влажность, говорит синоптик, понизилась до 23%. При этом норма - 68%. Например, в одних из самых холодных и сухих столиц в мире, Нур-Султане и Улан-Баторе - 26%, в Каире - около 33%, в Дубае, Кувейте и Эр-Рияде - 13-16%.

"Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям, - рассказал синоптик. - Помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве полно своей местной пыли, оставшейся после зимы. Пока еще не смытая весенними ливнями, она поднимается в воздух многомиллионным парком автомобилей".

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